Мэр Ирпеня объявил о сложении полномочий

“Я, Владимир Карплюк, принял решение 2 августа 2018 года сложить полномочия Ирпенского городского головы, оставляя после себя яркие изменения и сильную команду, которая их сохранит и в дальнейшем будет развивать регион. Более трех лет назад жители Ирпеня и Приирпенья выбрали меня Ирпенским городским головой. <...> Своей главной задачей сейчас я вижу поддержку нашего региона на общегосударственном уровне. Моя следующая цель — участие в парламентской кампании через выдвижение своей кандидатуры в Верховную Раду по округу, в который входит Ирпень и Приирпенье”, - заявил он.

Свое решение Карплюк объяснил необходимостью своего дальнейшего развития и планами принять участие в выборах в Верховную Раду Украины по избирательному округу, в который входит Ирпень и Приирпенье. Мэр убежден, что оставляет после себя яркие изменения и сильную команду и обещает развивать регион, будучи депутатом парламента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Конфликт вокруг Коцюбинского: СМИ раскрыли подробности голосования за присоединение к Киеву

Как напоминает пресс-служба политика, впервые Владимира Карплюка избрали мэром Ирпеня на внеочередных выборах в октябре 2014 года. Тогда он набрал 31% голосов. Уже через год на очередных выборах в 2015 году его кандидатуру на должность Ирпенского городского головы поддержали 60% избирателей.

Напомним, 7 июня 2017 года в горсовете Ирпеня прошли обыски, позже в тот же день мэр города Владимир Карплюк опроверг сообщение о своей отставке.

Владимир Карплюк родился в 1981 году в Винницкой области. По образованию — дипломированный налоговик. В 2012 году основал политическую партию “Новые лица”. В течение 2010 — 2011 гг. Работал заместителем Бучанского городского головы по экономическим вопросам.

Ирпень входит в одномандатный избирательный округ №95.