Мер Ірпеня оголосив про складення повноважень

ukru
Ексклюзив
17:08 • 45949 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

15:22 • 89736 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

15:09 • 90298 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 117225 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 97393 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 117114 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 158135 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 189540 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 291009 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 167199 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
2.8 м/с
80 %
751 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Білий дім оприлюднив заяву про результати перемовин з рф: про що домовились

Білий дім оприлюднив заяву про результати перемовин з рф: про що домовились

15:32 • 39192 перегляди
Військових капеланів у ЗСУ не достатньо - отець Ростислав

Військових капеланів у ЗСУ не достатньо - отець Ростислав

16:00 • 43666 перегляди
Зеленський назвав розбіжності у позиціях України та росії після переговорів у Саудівській Аравії

Зеленський назвав розбіжності у позиціях України та росії після переговорів у Саудівській Аравії

16:34 • 41942 перегляди
Укрзалізниця розпочала продаж квитків на поїзди далекого сполучення у приміських касах

Укрзалізниця розпочала продаж квитків на поїзди далекого сполучення у приміських касах

16:40 • 38605 перегляди
Україна передала список об’єктів, по яким не можуть бути завдані удари - Зеленський

Україна передала список об’єктів, по яким не можуть бути завдані удари - Зеленський

16:44 • 62135 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 117223 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 160424 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 291005 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 221602 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 247989 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 25003 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 48787 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 54421 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 52942 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 67239 перегляди
Актуальне
Мер Ірпеня оголосив про складення повноважень

Мер Ірпеня оголосив про складення повноважень

Київ • УНН

 • 15880 перегляди

КИЇВ. 24 липня. УНН. Міський голова м.Ірпінь у Київській області Володимир Карплюк оголосив, що складає повноваження мера міста. Про це він повідомив на офіційній сторінці у Facebook, передає УНН.

“Я, Володимир Карплюк, прийняв рішення 2 серпня 2018 року скласти повноваження Ірпінського міського голови, залишаючи після себе яскраві зміни та сильну команду, яка їх збереже і в подальшому розвиватиме регіон. Понад три роки тому жителі Ірпеня та Приірпіння обрали мене Ірпінським міським головою. <...> Своїм головним завданням зараз я бачу підтримку нашого регіону на загальнодержавному рівні. Моя наступна мета — участь у парламентській кампанії через висунення своєї кандидатури до Верховної ради по округу, до якого входить Ірпінь та Приірпіння”, — заявив він.

Своє рішення Карплюк пояснив необхідністю свого подальшого розвитку та планами взяти участь у виборах до Верховної ради України по виборчому округу, до якого входить Ірпінь та Приірпіння. Мер переконаний, що залишає після себе яскраві зміни та сильну команду і обіцяє розвивати регіон, будучи депутатом парламенту.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Конфлікт навколо Коцюбинського: ЗМІ розкрили подробиці голосування за приєднання до Києва

Як нагадує прес-служба політика, вперше Володимира Карплюка обрали мером Ірпеня на позачергових виборах у жовтні 2014 року. Тоді він набрав 31% голосів. Вже за рік на чергових виборах у 2015 році його кандидатуру на посаду Ірпінського міського голови підтримали 60% виборців.

Нагадаємо, 7 червня 2017 року у міськраді Ірпіня пройшли обшуки, пізніше того ж дня мер міста Володимир Карплюк спростував повідомлення про свою відставку.

Володимир Карплюк народився 1981 року на Вінничині. За освітою — дипломований податківець. У 2012 році заснував політичну партію “Нові обличчя”. Упродовж 2010 — 2011 рр. працював заступником Бучанського міського голови з економічних питань.

Ірпінь входить в одномандатний виборчий округ №95.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.52
Bitcoin
$88,143.70
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.56
Золото
$3,054.04
Ethereum
$2,075.61