Мер Ірпеня оголосив про складення повноважень

“Я, Володимир Карплюк, прийняв рішення 2 серпня 2018 року скласти повноваження Ірпінського міського голови, залишаючи після себе яскраві зміни та сильну команду, яка їх збереже і в подальшому розвиватиме регіон. Понад три роки тому жителі Ірпеня та Приірпіння обрали мене Ірпінським міським головою. <...> Своїм головним завданням зараз я бачу підтримку нашого регіону на загальнодержавному рівні. Моя наступна мета — участь у парламентській кампанії через висунення своєї кандидатури до Верховної ради по округу, до якого входить Ірпінь та Приірпіння”, — заявив він.

Своє рішення Карплюк пояснив необхідністю свого подальшого розвитку та планами взяти участь у виборах до Верховної ради України по виборчому округу, до якого входить Ірпінь та Приірпіння. Мер переконаний, що залишає після себе яскраві зміни та сильну команду і обіцяє розвивати регіон, будучи депутатом парламенту.

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Як нагадує прес-служба політика, вперше Володимира Карплюка обрали мером Ірпеня на позачергових виборах у жовтні 2014 року. Тоді він набрав 31% голосів. Вже за рік на чергових виборах у 2015 році його кандидатуру на посаду Ірпінського міського голови підтримали 60% виборців.

Нагадаємо, 7 червня 2017 року у міськраді Ірпіня пройшли обшуки, пізніше того ж дня мер міста Володимир Карплюк спростував повідомлення про свою відставку.

Володимир Карплюк народився 1981 року на Вінничині. За освітою — дипломований податківець. У 2012 році заснував політичну партію “Нові обличчя”. Упродовж 2010 — 2011 рр. працював заступником Бучанського міського голови з економічних питань.

Ірпінь входить в одномандатний виборчий округ №95.