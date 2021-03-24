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Мэр Черкасс не планирует усиливать карантин по рекомендации областной власти

Мэр Черкасс не планирует усиливать карантин по рекомендации областной власти

Киев  •  УНН

 • 31855 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. В Черкассах пока не будут усиливать карантин, как это рекомедувала областная комиссия ТЭБ и ЧС. Об этом заявил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко в видеообращении в Facebook, передает УНН.

Цитата

"Состоялось заседание Черкасской областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, которая приняла соответствующие ограничения. И я бы хотел посоветоваться в том числе с жителями нашего города. В первую очередь, я думаю, что предлагаются такие непопулярные методы, по моему мнению, которые наша комиссия не будет принимать ... На днях мы проведем заседание нашей комиссии. Однако я сразу скажу, что многие решения, которые приняла областная комиссия, по моему мнению, поддерживать нецелесообразно", - сказал городской голова.

Детали

В частности, по мнению Бондаренко, деятельность продовольственных рынков, павильонов и ярмарков запрещать нецелесообразно.

Что касается работы ресторанов и заведений общественного питания, они будут работать до 23:00 с соблюдением всех карантинных норм, сказал он.

"Что касается закрытия непродовольственных магазинов, я скажу что, по моему мнению, ограничивать их торговлю нецелесообразно. Нужно ограничить пребывание количества посетителей в одном магазине", - заявил мэр.

Он отметил, что городские власти четко пропишут количество посетителей на 1 кв.м.

"Что касается других ограничений, то осуществление регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом, в том числе перевозок пассажиров на городских автобусных маршрутах в режиме маршрутного такси, в электрическом транспорте в количестве более 50% мест для сидения, что предусмотрено технической характеристикой транспортного средства, - это вопрос мы также будем изучать", - говорит Бондаренко.

Также, проконтролировать количество пассажиров по его мнению практически невозможно.

"Что касается общественного транспорта, то я думаю, что мы нормальное решение примем и не будем ограничивать работу общественного транспорта", - добавил мэр.

Справка

Согласно обнародованному Минздравом разделению на зоны по уровню эпидемической опасности по распространению COVID-19 по состоянию на 24 марта, несмотря на показатели, Черкасская область находится в "оранжевой" зоне.

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