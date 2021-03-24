Мер Черкас не планує посилювати карантин за рекомендацією обласної влади

ukru
21:00 • 20416 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

19:01 • 51323 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

17:51 • 46758 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

17:38 • 92727 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

16:31 • 58756 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 94327 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 115832 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 144485 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 184058 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 311109 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

17:01 • 102616 перегляди
рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

17:18 • 100566 перегляди
путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

17:25 • 103509 перегляди
путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

17:31 • 99232 перегляди
Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

17:53 • 91473 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 56593 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 311111 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 245438 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 339122 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 332595 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 63105 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 109831 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 110648 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 107624 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 121038 перегляди
Актуальне
Мер Черкас не планує посилювати карантин за рекомендацією обласної влади

Мер Черкас не планує посилювати карантин за рекомендацією обласної влади

Київ • УНН

 • 31858 перегляди

КИЇВ. 24 березня. УНН. У Черкасах поки не будуть посилювати карантин, як це рекомедувала обласна комісія ТЕБ та НС. Про це заявив мер Черкас Анатолій Бондаренко у відеозверненні в Facebook, передає УНН.

Цитата

“Відбулось засідання Черкаської обласної комісії з питань ТЕБ та НС, яка прийняла відповідні обмеження. І я би хотів порадитись у тому числі з жителями нашого міста. В першу чергу, я думаю, що пропонуються такі непопулярні методи, на мою думку які наша комісія не буде приймати… На днях ми проведемо засідання нашої комісії. Однак я одразу скажу, що багато рішень, які прийняла обласна комісія, на мою думку, підтримувати недоцільно”, - сказав міський голова.

Деталі

Зокрема, на Думку Бондаренка, діяльність продовольчих ринків, павільйонів та ярмарок забороняти недоцільно.

Що стосується роботи ресторанів і закладів громадського харчування, їх робота відбуватиметься до 23:00 з дотриманням всіх карантинних норм, сказав він.

“Що стосується закриття непродовольчих магазинів, я скажу що, на мою думку, обмежувати їхню торгівлю недоцільно. Потрібно обмежити перебування кількості відвідувачів в одному магазині”, - заявив мер.

Він зазначив, що міська влада чітко пропише кількість відвідувачів на 1 кв.м.

“Щодо інших обмежень, то здійснення регулярних і нерегулярних пасажирських перевезень автомобільним транспортом, зокрема перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах у режимі маршрутного таксі, в електричному транспорті у кількості більше ніж 50% місць для сидіння, що передбачено технічною характеристикою транспортного засобу, - це питання ми також будемо вивчати”, - каже Бондаренко.

Також, проконтролювати кількість пасажирів на його думку фактично нереально.

“Що стосується громадського транспорту, то я думаю що ми нормальне рішення приймемо і не будемо обмежувати роботу громадського транспорту”, - додав міський голова.

Довідково

Відповідно до оприлюдненого МОЗ поділу на зони за рівнем епідемічної небезпеки щодо поширення COVID-19 станом на 24 березня, зважаючи на показники, Черкаська область перебуває у “помаранчевій” зоні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.58
Bitcoin
$82,263.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,042.90
Ethereum
$1,904.79