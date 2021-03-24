Мер Черкас не планує посилювати карантин за рекомендацією обласної влади

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“Відбулось засідання Черкаської обласної комісії з питань ТЕБ та НС, яка прийняла відповідні обмеження. І я би хотів порадитись у тому числі з жителями нашого міста. В першу чергу, я думаю, що пропонуються такі непопулярні методи, на мою думку які наша комісія не буде приймати… На днях ми проведемо засідання нашої комісії. Однак я одразу скажу, що багато рішень, які прийняла обласна комісія, на мою думку, підтримувати недоцільно”, - сказав міський голова.

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Зокрема, на Думку Бондаренка, діяльність продовольчих ринків, павільйонів та ярмарок забороняти недоцільно.

Що стосується роботи ресторанів і закладів громадського харчування, їх робота відбуватиметься до 23:00 з дотриманням всіх карантинних норм, сказав він.

“Що стосується закриття непродовольчих магазинів, я скажу що, на мою думку, обмежувати їхню торгівлю недоцільно. Потрібно обмежити перебування кількості відвідувачів в одному магазині”, - заявив мер.

Він зазначив, що міська влада чітко пропише кількість відвідувачів на 1 кв.м.

“Щодо інших обмежень, то здійснення регулярних і нерегулярних пасажирських перевезень автомобільним транспортом, зокрема перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах у режимі маршрутного таксі, в електричному транспорті у кількості більше ніж 50% місць для сидіння, що передбачено технічною характеристикою транспортного засобу, - це питання ми також будемо вивчати”, - каже Бондаренко.

Також, проконтролювати кількість пасажирів на його думку фактично нереально.

“Що стосується громадського транспорту, то я думаю що ми нормальне рішення приймемо і не будемо обмежувати роботу громадського транспорту”, - додав міський голова.

Довідково

Відповідно до оприлюдненого МОЗ поділу на зони за рівнем епідемічної небезпеки щодо поширення COVID-19 станом на 24 березня, зважаючи на показники, Черкаська область перебуває у “помаранчевій” зоні.