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МОЗ: рівень COVID-госпіталізацій перевищений у більшості областей України

МОЗ: рівень COVID-госпіталізацій перевищений у більшості областей України

Київ • УНН

 • 20336 перегляди

КИЇВ. 24 березня. УНН. У 17 регіонах України станом на 24 березня перевищено показник госпіталізацій хворих через COVID-19. Досі 8 областей та Київ перебувають у "червоній" зоні за поширенням коронавірусу. Майже всі решта - у "помаранчевій" і лише одна - у "жовтій", як і напередодні. Про це свідчать дані МОЗ України, передає УНН.

Деталі

Показник рівня госпіталізації в 60 на 100 тис. населення перевищено у:

  • місті Київ (на 23 березня — 112,3, на 22 березня — 110,6, на 21 березня — 109,9);
  • Вінницькій області (на 23 березня — 130,4, на 22 березня — 133,6, на 21 березня — 132,1);
  • Дніпропетровській області (на 23 березня — 68,9, на 22 березня — 68,0, на 21 березня — 66,0);
  • Житомирській області (на 23 березня — 115,8, на 22 березня — 116,3, на 21 березня — 115,3);
  • Закарпатській області (на 23 березня — 82,7, на 22 березня — 86,6, на 21 березня — 88,4);
  • Івано-Франківській області (на 23 березня — 100,8, на 22 березня — 103,2, на 21 березня — 104,4);
  • Київській області (на 23 березня — 82,7, на 22 березня — 80,9, на 21 березня — 77,2);
  • Львівській області (на 23 березня — 67,4, на 22 березня — 65,2, на 21 березня — 62,9,);
  • Миколаївській області (на 23 березня — 104,7, на 22 березня — 103,0, на 21 березня — 101,2);
  • Одеській області (на 23 березня — 74,4, на 22 березня — 70,7, на 21 березня — 69,1);
  • Полтавській області (на 23 березня — 60,7);
  • Сумській області (на 23 березня — 70,6, на 22 березня — 68,1, на 21 березня — 67,4);
  • Тернопільській області (на 23 березня — 63,6);
  • Хмельницькій області (на 23 березня — 105,7, на 22 березня — 103,7, на 21 березня — 103,6);
  • Черкаській області (на 23 березня — 64,6, на 22 березня — 61,3);
  • Чернівецькій області (на 23 березня — 100,9, на 22 березня — 100,9, на 21 березня — 101,0, на 20 березня — 99,0);
  • Чернігівській області (на 23 березня — 80,3, на 22 березня — 72,1, на 21 березня — 65,6, на 20 березня — 63,5).

За добу рівень госпіталізацій став вищим у більшості — 9 — регіонах “небезпечної” зони по COVID-госпіталізаціях — Києві, Дніпропетровській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Хмельницькій, Чернігівській областях. Також у цей перелік потрапили за добу Полтавська та Тернопільська області.

Поділ на зони за рівнем епідемічної небезпеки щодо поширення COVID-19 станом на 24 березня, зважаючи на показники, виглядає так:

  • “жовта” — один регіон: Херсонська область.
  • “помаранчева” — 15 регіонів: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Миколаївська, Полтавська, Рівенська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська області.
  • “червона” — 9 регіонів: місто Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Одеська, Сумська та Чернівецька області.

За добу розподіл на зони не змінився.

Щодо АР Крим та міста Севастополя дані відсутні.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.

Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 квітня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".

За рішенням Державної комісії з питань ТЕБ та НС на Івано-Франківщині, на території Чернівецької області, Житомирської області, Закарпатської, Київської, Львівській, Сумської та Одеської областей запроваджено "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19. З 00:00 20 березня по 9 квітня у Києві запроваджуються епідобмеження "червоної" карантинної зони.

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