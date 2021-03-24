МОЗ: рівень COVID-госпіталізацій перевищений у більшості областей України

КИЇВ. 24 березня. УНН. У 17 регіонах України станом на 24 березня перевищено показник госпіталізацій хворих через COVID-19. Досі 8 областей та Київ перебувають у "червоній" зоні за поширенням коронавірусу. Майже всі решта - у "помаранчевій" і лише одна - у "жовтій", як і напередодні. Про це свідчать дані МОЗ України, передає УНН.