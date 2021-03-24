Минздрав: уровень COVID-госпитализаций превышен в большинстве областей Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В 17 регионах Украины по состоянию на 24 марта превышен показатель госпитализаций больных из-за COVID-19. На данный момент 8 областей и Киев находятся в "красной" зоне по распространению коронавируса. Почти все остальные - в "оранжевой" и только одна - в "желтой", как и накануне. Об этом свидетельствуют данные Минздрава Украины, передает УНН.
Детали
Показатель уровня госпитализации в 60 на 100 тыс. населения превышен в:
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- городе Киев (на 23 марта - 112,3, на 22 марта - 110,6, на 21 марта - 109,9)
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- Винницкой области (на 23 марта - 130,4, на 22 марта - 133,6, на 21 марта - 132,1)
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- Днепропетровской области (на 23 марта - 68,9, на 22 марта - 68,0, на 21 марта - 66,0)
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- Житомирской области (на 23 марта - 115,8, на 22 марта - 116,3, на 21 марта - 115,3)
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- Закарпатской области (на 23 марта - 82,7, на 22 марта - 86,6, на 21 марта - 88,4)
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- Ивано-Франковской области (на 23 марта - 100,8, на 22 марта - 103,2, на 21 марта - 104,4)
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- Киевской области (на 23 марта - 82,7, на 22 марта - 80,9, на 21 марта - 77,2)
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- Львовской области (на 23 марта - 67,4, на 22 марта - 65,2, на 21 марта - 62,9,)
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- Николаевской области (на 23 марта - 104,7, на 22 марта - 103,0, на 21 марта - 101,2)
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- Одесской области (на 23 марта - 74,4, на 22 марта - 70,7, на 21 марта - 69,1)
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- Полтавской области (на 23 марта - 60,7)
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- Сумской области (на 23 марта - 70,6, на 22 марта - 68,1, на 21 марта - 67,4)
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- Тернопольской области (на 23 марта - 63,6)
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- Хмельницкой области (на 23 марта - 105,7, на 22 марта - 103,7, на 21 марта - 103,6)
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- Черкасской области (на 23 марта - 64,6, на 22 марта - 61,3)
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- Черновицкой области (на 23 марта - 100,9, на 22 марта - 100,9, на 21 марта - 101,0 на 20 марта - 99,0)
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- Черниговской области (на 23 марта - 80,3, на 22 марта - 72,1, на 21 марта - 65,6, на 20 марта - 63,5).
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За сутки уровень госпитализаций стал выше в большинстве - 9 - регионах "опасной" зоны по COVID-госпитализациям - Киеве, Днепропетровской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Сумской, Хмельницкой, Черниговской областях. Также в этот перечень попали за сутки Полтавская и Тернопольская области.
Разделение на зоны по уровню эпидемической опасности по распространению COVID-19 по состоянию на 24 марта, беря во внимание показатели, выглядит так:
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- "Желтая" - один регион: Херсонская область.
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- "Оранжевая" - 15 регионов: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.
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- "Красная" - 9 регионов: город Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.
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За сутки деление на зоны не изменился.
По АР Крым и городу Севастополю данные отсутствуют.
Дополнение
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.
С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.
Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.
С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 апреля.
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".
По решению Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС в Ивано-Франковской, на территории Черновицкой области, Житомирской области, Закарпатской, Киевской, Львовской, Сумской и Одесской областей введен "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. С 00:00 20 марта по 9 апреля в Киеве вводятся эпидограничения "красной" карантинной зоны.