Минздрав: уровень COVID-госпитализаций превышен в большинстве областей Украины

КИЕВ. 24 марта. УНН. В 17 регионах Украины по состоянию на 24 марта превышен показатель госпитализаций больных из-за COVID-19. На данный момент 8 областей и Киев находятся в "красной" зоне по распространению коронавируса. Почти все остальные - в "оранжевой" и только одна - в "желтой", как и накануне. Об этом свидетельствуют данные Минздрава Украины, передает УНН.