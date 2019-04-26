Менеджер назвал возможного соперника боксера Ломаченко
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Менеджер украинского чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василия Ломаченко (13-1, 10 КО) Эгис Климас высказался об организации поединка против британца Люка Кэмпбелла, сообщает УНН со ссылкой на Los Angeles Times.
"Как минимум, мы рассмотрим возможность поединка Ломаченко - Кэмпбелл в сентябре. Это очень хорошая возможность. В Великобритании этот бой был бы большим. Имя Кэмпбелла очень хорошо раскрученное там. Ломаченко был на поединке Усик - Беллью в Англии, все фанаты сходили с ума от Василия. Они любят его. WBC рассмотрит возможность провести бой за титул в легком весе между Кэмпбеллом и претендентом", - рассказал Климас.
Примечательно, что крайний бой Ломаченко провел против Энтони Кролла из Великобритании, которого отправил в нокаут в четвертом раунде.
Как сообщал УНН, сам Кэмпбелл вызвал на бой Ломаченко.