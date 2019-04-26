Менеджер назвав можливого суперника боксера Ломаченка
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Менеджер українського чемпіона світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO Василя Ломаченка (13-1, 10 КО) Егіс Клімас висловився про організацію поєдинку проти британця Люка Кемпбелла, повідомляє УНН з посиланням на Los Angeles Times.
"Як мінімум, ми розглянемо можливість поєдинку Ломаченко - Кемпбелл у вересні. Це дуже хороша можливість. У Великобританії цей бій був би великим. Ім'я Кемпбелла дуже добре розкручене там. Ломаченко був на поєдинку Усик - Беллью в Англії, всі фанати божеволіли від Василя. Вони люблять його. WBC розгляне можливість провести бій за титул у легкій вазі між Кемпбеллом і претендентом", - розповів Клімас.
Примітно, що крайній бій Ломаченко провів проти Ентоні Кролли з Великої Британії, якого відправив у нокаут у четвертому раунді.
Як повідомляв УНН, сам Кемпбелл викликав на бій Ломаченка.