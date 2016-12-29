Меморандум сотрудничества подписали Омбудсмен и Академия труда, социальных отношений и туризма
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Меморандум о сотрудничестве заключен между Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека и Академией труда, социальных отношений и туризма. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Омбудсмена Украины.
Учитывая необходимость внедрения просветительских программ в сфере соблюдения конституционных прав и свобод человека между Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека и Академией труда, социальных отношений и туризма был подписан Меморандум о сотрудничестве.
Согласно заключенному документу, в дальнейшем планируется совместно организовывать и проводить мероприятия, встречи, семинары, конференции, готовить предложения и рекомендации по проектам законов и других нормативно-правовых актов, государственных программ и планов действий, ратификации международных договоров, способствовать повышению уровня правовой осведомленности граждан в вопросах реализации и защиты прав и свобод человека.
Кроме того, эксперты Академии труда, социальных отношений и туризма будут привлекаться к изучению состояния соблюдения и защиты прав и свобод человека в Украине и подготовке ежегодных и специальных докладов Уполномоченного.
Важным аспектом, предусмотренным в Меморандуме, будет создание на базе Академии труда, социальных отношений и туризма учебно-методического центра по вопросам соблюдения прав человека и его территориальные представительства на базе областных советов Федерации профессиональных союзов Украины в соответствии с Меморандумом о сотрудничестве между Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека и ФПУ.