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Меморандум співпраці підписали Омбудсмен та Академія праці, соціальних відносин і туризму

Меморандум співпраці підписали Омбудсмен та Академія праці, соціальних відносин і туризму

Київ • УНН

 • 6651 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. Меморандум про співпрацю укладено між Уповноваженим та Академією праці, соціальних відносин і туризму. Про це УНН повідомили у прес-службі Омбудсмена України.

Враховуючи необхідність впровадження просвітницьких програм у сфері дотримання конституційних прав і свобод людини, між Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини та Академією праці, соціальних відносин і туризму було укладено Меморандум про співпрацю.

Відповідно до укладеного документа, у подальшому заплановано спільно організовувати і проводити заходи, зустрічі, семінари, конференції тощо, готувати пропозиції й рекомендації щодо проектів законів та інших нормативно-правових актів, державних програм і планів дій, ратифікації міжнародних договорів, сприяти підвищенню рівня правової поінформованості громадян з питань реалізації і захисту прав та свобод людини.

Крім того, експерти Академії праці, соціальних відносин і туризму будуть залучатись до вивчення стану дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні й підготовки щорічних та спеціальних доповідей Уповноваженого.

Важливим аспектом, передбаченим у Меморандумі, буде створення на базі Академії праці, соціальних відносин і туризму учбово-методичного центру з питань дотримання прав людини та його територіальні представництва на базі обласних рад Федерації професійних спілок України відповідно до Меморандуму про співпрацю між Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини та ФПУ.

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