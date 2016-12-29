Меморандум співпраці підписали Омбудсмен та Академія праці, соціальних відносин і туризму
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Меморандум про співпрацю укладено між Уповноваженим та Академією праці, соціальних відносин і туризму. Про це УНН повідомили у прес-службі Омбудсмена України.
Враховуючи необхідність впровадження просвітницьких програм у сфері дотримання конституційних прав і свобод людини, між Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини та Академією праці, соціальних відносин і туризму було укладено Меморандум про співпрацю.
Відповідно до укладеного документа, у подальшому заплановано спільно організовувати і проводити заходи, зустрічі, семінари, конференції тощо, готувати пропозиції й рекомендації щодо проектів законів та інших нормативно-правових актів, державних програм і планів дій, ратифікації міжнародних договорів, сприяти підвищенню рівня правової поінформованості громадян з питань реалізації і захисту прав та свобод людини.
Крім того, експерти Академії праці, соціальних відносин і туризму будуть залучатись до вивчення стану дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні й підготовки щорічних та спеціальних доповідей Уповноваженого.
Важливим аспектом, передбаченим у Меморандумі, буде створення на базі Академії праці, соціальних відносин і туризму учбово-методичного центру з питань дотримання прав людини та його територіальні представництва на базі обласних рад Федерації професійних спілок України відповідно до Меморандуму про співпрацю між Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини та ФПУ.