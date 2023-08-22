Меморандум с МВФ: Украине не засчитывается выполнение структурного маяка - нардеп

Цитата

"Получил информацию из трех источников - у нас проблема с №8401 и меморандумом с МВФ. Если коротко: там не засчитывают выполнение структурного маяка, так как в последний момент было изменение редакции текста закона, которую никто не согласовал с МВФ. В части ограничения проверок", - написал Железняк

Детали

Депутат отметил, что ко второму чтению в тексте законопроекта проверки возвращались по факту только для крупнейших субъектов. Но в последний момент эта часть редакции была исключена.

По словам Железняка, указанный пункт становится проблемой для взаимодействия с МВФ, ведь кроме изменения текста норматива был пропущен дедлайн. Теперь это приведет, по его мнению, к тому, что МВФ очень тщательно будет следить за возвращением проверок, что станет риском для бизнеса.

Дополнение

Кабинет Министров принял законопроект в конце января 2023 года. Закон за основу и в целом принят 30 июня и 26 июля был возвращен с подписью от Президента Украины, говорится в карточке норматива.

Разработка законопроекта обусловлена необходимостью выполнения пункта 15 Меморандума об экономической и финансовой политике от 08 декабря 2022 года, согласно которому Украина взяла на себя обязательство скорейшего восстановления довоенного состояния налоговой политики, которое, в частности, предусматривает внесение изменений в законодательство в части ограничения с 01 июля 2023 действия моратория на проведение налоговых проверок, особенностей применения упрощенной системы налогообложения в виде единого налога в размере 2%, норм по неприменению ответственности за нарушение требований Закона Украины «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» и т.д. указывается в пояснительной записке.