Меморандум з МВФ: Україні не зараховується виконання структурного маяка - нардеп

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. Міжнародний валютний фонд не зараховує виконання структурного маяка через неузгоджені зміни до проекту закону №8401 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану", повідомив заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат Ярослав Железняк, передає УНН.

Цитата

"Отримав інформацію з трьох джерел - у нас проблема з №8401 та меморандумом з МВФ. Якщо коротко: там не зараховують виконання структурного маяка, так як в останній момент була зміна редакції тексту закону, яку ніхто не погодив з МВФ. В частині обмеження перевірок", - написав Железняк

Деталі

Депутат зазначив, що до другого читання в тексті законопроекту перевірки поверталися по факту тільки для найбільших субʼєктів. Але в останню мить ця частина редакції була виключена. 

За словами Железняка, зазначений пункт стає проблемою для взаємодії з МВФ, адже окрім зміни тексту нормативу був пропущений дедлайн. Тепер це призведе, на його думку, до того, що МВФ дуже ретельно буде слідкувати за поверненням перевірок, що стане ризиком для бізнесу. 

Доповнення

Кабінет Міністрів ухвалив законопроєкт наприкінці січня 2023 року. Закон за основу і в цілому прийнято 30 червня і 26 липня було повернуто з підписом від Президента України, йдеться в картці нормативу. 

Розробка законопроекту обумовлена необхідністю виконання пункту 15 Меморандуму про економічну та фінансову політику від 08 грудня 2022 року, відповідно до якого Україна взяла на себе зобов’язання якнайшвидшого відновлення довоєнного стану податкової політики, яке, зокрема, передбачає внесення змін до законодавства в частині обмеження з 01 липня 2023 року дії мораторію на проведення податкових перевірок, особливостей застосування спрощеної системи оподаткування у вигляді єдиного податку у розмірі 2%, норм щодо незастосування відповідальності за порушення вимог Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» тощо, зазначається в пояснювальній записці. 

 

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