Мексика разработала собственную вакцину от COVID-19

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"Мексиканские чиновники отпраздновали в среду объявление о том, что страна наконец разработала собственную вакцину против COVID-19, более чем через два года после того, как в США, Европе и Китае были развернута вакцинация", - говорится в сообщении.

Детали

Председатель правительственной комиссии Мексики по науке и технологиям Мария Елена Альварес-Буилла, заявила, что новая вакцина будет одобрена для использования в виде ревакцинации. Она не сообщила, официально ли государственное медицинское агентство разрешило вакцину Patria или Motherland, разработанную совместными усилиями правительства и мексиканской компании Avimeх.

Доктор Фидель Алехандро Санчес, член совета исследователей, ответственных за наблюдение за вариантами вируса в Мексике, сказал, что у него есть сомнения относительно использования вакцины, разработанной два года назад, в качестве бустера для защиты от циркуляционных штаммов.

"Это как читать вчерашнюю газету. Нет смысла использовать его как ускоритель, если он не предназначен для этого", - сказал Санчес.

Справочно

Мексика начала разработку вакцины Patria в марте 2020 года. Но тестирование было медленным, и страна прекратила импортировать 225 миллионов доз, в основном Astra-Zeneca и Pfizer, а также некоторые китайские вакцины.

Страна закупила 9 миллионов доз вакцины Abdala кубинского производства в сентябре 2022 года, хотя она была разработана для вариантов коронавируса, которые циркулировали в 2020 или 2021 годах, а не для существующих типов.

Официальное количество смертей от COVID-19, подтвержденных тестами, в Мексике составляет почти 334 000, но в первые дни пандемии тестирование было редким, и собственный правительственный анализ свидетельств о смерти показывает более 505 000 смертей, где COVID-19 был указан как причина.

Показатели вакцинации в Мексике значительно снизились в конце 2022 и в начале 2023 года.

Напомним

Группа экспертов в области глобального здравоохранения соберется, чтобы решить, является ли COVID-19 до сих пор чрезвычайной ситуацией в соответствии с правилами Всемирной организации здравоохранения, статуса, который помогает сохранять международное внимание к пандемии.