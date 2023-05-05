Мексика розробила власну вакцину від COVID-19

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"Мексиканські чиновники відсвяткували в середу оголошення про те, що країна нарешті розробила власну вакцину проти COVID-19, більш ніж через два роки після того, як у США, Європі та Китаї було розгорнуто щеплення", - йдеться у повідомленні.

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Голова урядової комісії Мексики з науки і технологій Марія Елена Альварес-Буїлла, заявила, що нова вакцина буде схвалена для використання у вигляді ревакцинації. Вона не повідомила, чи державне медичне агентство офіційно дозволило вакцину Patria або Motherland, розроблену спільними зусиллями уряду та мексиканської компанії Avimeх.

Доктор Фідель Алехандро Санчес, член ради дослідників, відповідальних за спостереження за варіантами вірусу в Мексиці, сказав, що у нього є сумніви щодо використання вакцини, розробленої два роки тому, як бустера для захисту від циркуляційних штамів.

"Це як читати вчорашню газету. Немає сенсу використовувати його як прискорювач, якщо він не призначений для цього", - сказав Санчес.

Довідково

Мексика почала розробку вакцини Patria в березні 2020 року. Але тестування було повільним, і країна припинила імпортувати 225 мільйонів доз, в основному Astra-Zeneca і Pfizer, а також деякі китайські вакцини.

Країна закупила 9 мільйонів доз вакцини Abdala кубинського виробництва у вересні 2022 року, хоч вона була розроблена для варіантів коронавірусу, які циркулювали в 2020 або 2021 роках, а не для наявних типів.

Офіційна кількість смертей від COVID-19, підтверджених тестами, у Мексиці становить майже 334 000, але в перші дні пандемії тестування було рідкісним, і власний урядовий аналіз свідоцтв про смерть показує понад 505 000 смертей, де COVID-19 був зазначений як причина.

Показники вакцинації у Мексиці значно знизились наприкінці 2022 та на початку 2023.

Нагадаємо

Група експертів у галузі глобальної охорони здоров'я збереться, щоб вирішити, чи є COVID-19 досі надзвичайною ситуацією відповідно до правил Всесвітньої організації охорони здоров'я, статусу, який допомагає зберігати міжнародну увагу до пандемії.