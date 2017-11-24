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Меджлис объявил пятницу в Крыму Днем траура

Меджлис объявил пятницу в Крыму Днем траура

Киев  •  УНН

 • 9013 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Меджлис крымскотатарского народа объявил пятницу, 24 ноября, Днем траура в Крыму и других местах проживания крымских татар в связи с похороном активистки Веджие Кашки. Об этом говорится в заявлении председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, обнародованном на его странице в Facebook, передает УНН.

"Пятница, 24 ноября, день похорон Веджие Кашки объявляется Днем траура. В этот день по всему Крыму и в местах проживания крымских татар за пределами Крыма будут осуществлено приспущение крымскотатарских национальных флагов и воздержание от проведения развлекательных мероприятий", - отметил Р.Чубаров.

Также он заявил, что Меджлис крымскотатарского народа решительно осуждает убийство российскими оккупантами активистки крымскотатарского национального движения Веджие Кашки и призывает украинские правоохранительные органы приложить все усилия для привлечения виновных в гибели к ответственности в рамках национальных и международных судебных институтов.

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В своем заявлении Р.Чубаров также призвал международные организации и правительства стран мира усилить давление на Российскую Федерацию.

"Становится очевидным, что целенаправленные репрессии российского оккупационного режима против крымскотатарского народа становятся все жестче. Многочисленные попытки дискредитировать крымскотатарский народ, объявляя его сыновей и дочерей - террористами, его представительный орган - Меджлис - экстремистским, не оправдали ожиданий. Осознавая несокрушимость крымскотатарского народа, тщетность попыток запугать и заставить молчать крымских татар, российские оккупанты не находят другого выхода, как усиление репрессий. Международное сообщество должно применить все механизмы для защиты мирных жителей Крыма и скорейшей деоккупации Крыму", - отметил он.

Кроме того, отмечается, что Меджлис требует от российской оккупационной власти немедленно прекратить все притеснения прав человека на полуострове, а также немедленно и безусловно освободить незаконно аннексированный Крым.

Напомним, Веджие Кашка умерла 23 ноября после попытки ареста сотрудниками ФСБ РФ.

Как сообщал УНН, Министерство иностранных дел Украины требует от Российской Федерации прекратить уничтожение коренного народа Крыма.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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