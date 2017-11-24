Меджліс оголосив п’ятницю у Криму Днем жалоби

“П’ятниця, 24 листопада, день поховання Веджіє Кашки оголошується Днем жалоби. У цей день по всьому Криму та в місцях проживання кримських татар за межами Криму здійснюватиметься приспущення кримськотатарських національних прапорів та утримання від проведення розважальних заходів”, — наголосив Р.Чубаров.

Також він заявив, що Меджліс кримськотатарського народу рішуче засуджує вбивство російськими окупантами активістки кримськотатарського національного руху Веджіє Кашки і закликає українські правоохоронні органи докласти всіх зусиль для притягнення винних у загибелі до відповідальності в межах національних і міжнародних судових інститутів.

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У своїй заяві Р.Чубаров також закликав міжнародні організації та уряди країн світу посилити тиск на Російську Федерацію.

“Стає очевидним, що цілеспрямовані репресії російського окупаційного режиму проти кримськотатарського народу стають чимдалі жорсткішими. Численні спроби дискредитувати кримськотатарський народ, оголошуючи його синів да доньок — терористами, його представницький орган — Меджліс — екстремістським, не виправдали очікувань. Усвідомлюючи незламність кримськотатарського народу, марність спроб залякати і змусити мовчати кримських татар, російські окупанти не знаходять іншого виходу, як посилення репресій. Міжнародне співтовариство має застосувати всі механізми для захисту мирних мешканців Криму та скорішої деокупації Криму”, — зазначив він.

Крім того, зазначається, що Меджліс вимагає від російської окупаційної влади терміново припинити всі утиски прав людини на півострові, а також негайно і безумовно звільнити незаконно анексований Крим.

Нагадаємо, Веджіє Кашка померла після спроби арешту співробітниками ФСБ РФ.

Як повідомляв УНН, Міністерство закордонних справ України вимагає від Російської Федерації припинити знищення корінного народу Криму.