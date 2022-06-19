"медведев сегодня - клоун" - глава Мюнхенской конференции
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Новый глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген назвал бывшего президента россии дмитрия медведева клоуном, сообщает Bild, пишет УНН.
Цитата
"Медведев сегодня клоун, извините, что должен это сказать", - отметил Хойсген, ранее бывший дипломатическим советником немецкого канцлера Ангелы Меркель.
Контекст
Доверенное лицо путина и экс-президент россии дмитрий медведев часто выходит с резкими заявлениями об Украине и Западе.
К примеру, несколько дней назад медведев заявил, что сомневается, что Украина будет существовать через 2 года.
Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в ответ заявил, что Украина была, есть и будет, а где медведев за 2 года – вопрос.