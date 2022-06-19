"медведєв сьогодні - клоун" - голова Мюнхенської конференції

Цитата

"медведєв сьогодні клоун, вибачте, що мушу це сказати", - зазначив Гойсген, який раніше був дипломатичним радником німецького канцлера Ангели Меркель.

Контекст

Довірена особа путіна і експрезидент росії дмитро медведєв часто виходить з різкими заявами про Україну та Захід.

До прикладу, кілька днів тому медведєв заявив, що сумнівається, що Україна буде існувати через 2 роки.

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк у відповідь заявив, що Україна була, є й буде, а де медведєв за 2 роки – питання.