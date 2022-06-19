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"медведєв сьогодні - клоун" - голова Мюнхенської конференції

"медведєв сьогодні - клоун" - голова Мюнхенської конференції

Київ • УНН

 • 242164 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. Новий голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсген назвав колишнього президента рф дмитра медведєва клоуном, повідомляє Bild, пише УНН.

Цитата

"медведєв сьогодні клоун, вибачте, що мушу це сказати", - зазначив Гойсген, який раніше був дипломатичним радником німецького канцлера Ангели Меркель.

Контекст

Довірена особа путіна і експрезидент росії дмитро медведєв часто виходить з різкими заявами про Україну та Захід.

До прикладу, кілька днів тому медведєв заявив, що сумнівається, що Україна буде існувати через 2 роки.

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк у відповідь заявив, що Україна була, є й буде, а де медведєв за 2 роки – питання.

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