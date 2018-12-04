Медработница из Одесской области выиграла полмиллиона гривен в лотерею
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Медработница из Одесской области Наталья выиграла полмиллиона гривен в конкурсе "Богатые и Знаменитые" лотереи "Лото-Забава". Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.
Победительница играет в "Лото-Забава" уже около 5 лет. Ранее играла вместе с мужем. Теперь - сама, так как у мужа интерес к лотерее постепенно угас.
"Наталья Николаевна попала на съемки прямого эфира "Фабрики миллионеров", оказалась на фартовом месте и выиграла полмиллиона гривен в "суперигре". Свой приз победительница планирует потратить на лечение сына", - сообщили в "М.С.Л.".
Напомним, с начала года уже 30 украинцев стали миллионерами и мультимиллионерами благодаря лотерее "Лото-Забава", в целом же "Фабрика миллионеров" за 19 лет подарила Украине 309 счастливчиков с выигрышами от 1 миллиона и больше.