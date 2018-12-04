Медработница из Одесской области выиграла полмиллиона гривен в лотерею

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 80987 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 102672 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 137496 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 135639 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132060 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126336 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 164120 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117943 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141528 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145342 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Медработница из Одесской области выиграла полмиллиона гривен в лотерею

Медработница из Одесской области выиграла полмиллиона гривен в лотерею

Киев  •  УНН

 • 12774 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Медработница из Одесской области Наталья выиграла полмиллиона гривен в конкурсе "Богатые и Знаменитые" лотереи "Лото-Забава". Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.

Победительница играет в "Лото-Забава" уже около 5 лет. Ранее играла вместе с мужем. Теперь - сама, так как у мужа интерес к лотерее постепенно угас.

"Наталья Николаевна попала на съемки прямого эфира "Фабрики миллионеров", оказалась на фартовом месте и выиграла полмиллиона гривен в "суперигре". Свой приз победительница планирует потратить на лечение сына", - сообщили в "М.С.Л.".

Напомним, с начала года уже 30 украинцев стали миллионерами и мультимиллионерами благодаря лотерее "Лото-Забава", в целом же "Фабрика миллионеров" за 19 лет подарила Украине 309 счастливчиков с выигрышами от 1 миллиона и больше.

Украинские Национальные Новости

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