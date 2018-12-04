Медпрацівниця з Одещини виграла півмільйона гривень у лотерею
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Медпрацівниця з Одещини Наталія виграла півмільйона гривень в конкурсі “Багаті та Відомі” лотереї “Лото-Забава”. Про це повідомив оператор державних лотерей “М.С.Л.”, передає УНН.
Переможниця грає у “Лото-Забава” вже близько 5 років. Раніше грала разом із чоловіком. Тепер — сама, оскільки у чоловіка інтерес до лотереї поступово згас.
“Наталія Миколаївна потрапила на зйомки прямого ефіру "Фабрики мільйонерів“, опинилася на фартовому місці та виграла півмільйона гривень у "Супергрі". Свій приз переможниця планує витратити на лікування сина”, — повідомили в “М.С.Л.”.
Нагадаємо, з початку року вже 30 українців стали мільйонерами та мультимільйонерами завдяки лотереї “Лото-Забава”, у цілому ж “Фабрика мільйонерів” за 19 років подарувала Україні 309 щасливчиків з виграшами від 1 мільйона та більше.