Медпрацівниця з Одещини виграла півмільйона гривень у лотерею

Переможниця грає у “Лото-Забава” вже близько 5 років. Раніше грала разом із чоловіком. Тепер — сама, оскільки у чоловіка інтерес до лотереї поступово згас.

“Наталія Миколаївна потрапила на зйомки прямого ефіру "Фабрики мільйонерів“, опинилася на фартовому місці та виграла півмільйона гривень у "Супергрі". Свій приз переможниця планує витратити на лікування сина”, — повідомили в “М.С.Л.”.

Нагадаємо, з початку року вже 30 українців стали мільйонерами та мультимільйонерами завдяки лотереї “Лото-Забава”, у цілому ж “Фабрика мільйонерів” за 19 років подарувала Україні 309 щасливчиків з виграшами від 1 мільйона та більше.