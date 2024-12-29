Медицинский кризис на ВОТ Запорожье: россияне признались в дефиците врачей
Киев • УНН
На временно оккупированных территориях Запорожской области оккупанты столкнулись с кадровым дефицитом медиков. За прошлый год только 40 врачей из рф согласились работать на захваченных территориях.
Из-за отказа большинства местных врачей сотрудничать с врагом оккупанты не могут справиться с кадровым дефицитом на временно оккупированных территорий Запорожской области. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.
Детали
Отмечается, что на совещании в оккупационной администрации коллаборационисты признали проблему, и отметили, что ситуацию не спасает даже предоставление жилья, выехавшим из региона украинцам, гастролерам из рф.
Последние все равно не хотят переезжать на ВОТ, ведь понимают что они лишь захватчики и их карьера временная
В ЦНС сообщили, что по оценкам оккупантов в прошлом году на ВОТ переехало на постоянную основу 40 врачей, что меньше чем ожидали в кремле.
Напомним
На оккупированной Херсонщине россияне создают новые госпитали в гражданских больницах и подвалах из-за роста потерь. Оккупанты принудительно собирают кровь у местного населения для раненых военных.