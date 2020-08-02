Медики рассказали, в каких областях Украины самый высокий процент смертности от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. В Украине летальность заболевания COVID-19 составляет 2,4%, а самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской, Черкасской и Закарпатской областях. Об этом сообщил Центр общественного здоровья на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Летальность по стране составляет 2,4%. Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (5,1%), Черкасской (3,9%) и Закарпатской (3,8%) областях", - говорится в сообщении.
В то же время, отмечается, что на стационарном лечении находится 4625 человек, из них 128 человек подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 18 307 человек, подключение к аппарату ИВЛ - 534 пациентов.
Между тем, наибольшее количество активных больных на 100 тысяч населения зарегистрировано во Львовской (285,1), Закарпатской (238) и Ивано-Франковской (218,5) областях.
Напомним, что за минувшие сутки в Украине коронавирусной болезнью COVID-19 заболели 1112 человек, из них 74 ребенка и 62 медицинских работника.