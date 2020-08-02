Медики розповіли, в яких областях України найвищий відсоток смертності від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. В Україні летальність захворювання на COVID-19 складає 2,4%, а найвищий показник зафіксовано у Кіровоградській, Черкаській та Закарпатській областях. Про це повідомив Центр громадського здоров’я на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Летальність по країні складає 2,4%. Найвищий показник зафіксовано в Кіровоградській (5,1%), Черкаській (3,9%), та Закарпатській (3,8%) областях", - йдеться у повідомленні.
У той же час, зазначається, що на стаціонарному лікуванні перебуває 4625 осіб, з них 128 осіб підключені до апарату ШВЛ. Усього госпіталізації потребували 18 307 осіб, підключення до апарату ШВЛ — 534 пацієнтів.
Поміж тим, найбільша кількість активних хворих на 100 тисяч населення зареєстрована у Львівській (285,1), Закарпатській (238) та Івано-Франківській (218,5) областях.
Нагадаємо, що за минулу добу в Україні на коронавірусну хворобу COVID-19 захворіли 1112 осіб, з них 74 дитини та 62 медичних працівника.