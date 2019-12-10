Медики рассказали, когда следует обращаться за помощью из-за головной боли
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Головная боль - это патологическое состояние, имеет различные причины и часто является симптомом серьезных заболеваний. Медики рассказали, в каких случаях необходимо обратить внимание на симптомы и обратиться к специалисту. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр общественного здоровья МОЗ Украины.
Так, регулярные резкие головные боли, которые сопровождаются ощущением давления на глаза, тошнотой, лихорадкой, нередко означают начало менингита - воспаления оболочек мозга. Опасными также являются мигрени и кластерная головная боль. Они приводят к высоким уровням инвалидности и ухудшению состояния здоровья населения мира.
Сообщается, что по данным ВОЗ, мигрень занимает второе место среди заболеваний у женщин в возрасте 15-44 лет, чаще всего вызывают потерю трудоспособности.
Поэтому на усиление головной боли могут повлиять изменение погоды, работа в ночное время, пребывание в душном помещении, умственное перенапряжение, сидячая работа.
"Лечение назначает специалист только после обследования больного и выявления первичных причин. Основными компонентами эффективного лечения является осведомленность об этой проблеме, правильный диагноз, предотвращение неправильного курса терапии, соответствующие изменения образа жизни и грамотное использование доступных лекарств", - говорится в сообщении.
Поэтому к врачу следует обратиться в следующих случаях:
• молниеносная внезапная боль, которая достигает максимума за 5 минут;
• нападения рвоты;
• травма головы;
• ортостатическая боль (лежали и резко встали);
• отравление угарным газом;
• внезапная боль у пациентов с ВИЧ/СПИДом;
• боль, которая заставляет проснуться от сна;
• появление боли после 50 лет;
• внезапное появление нового неврологического или когнитивного нарушения;
• внезапное развитие изменения личности (по свидетельству близких);
• помутнение сознания;
• боль прогрессирует и продолжается неделями;
• возможные симптомы гигантоклеточного артериита (воспаления артерий);
• красный глаз - симптом глаукомы (повышение внутриглазного давления);
• проблемы с нижней челюстью, как заклинило;
• рак в анамнезе.
Медики призывают обратиться к врачу, если вы чувствуете головную боль с новыми признаками. Однако еще важнее - беречь себя чтобы предотвратить возникновение боли. Так, в профилактике головной боли большое значение имеют:
• полноценный отдых;
• достаточное ежедневное питье;
• достаточный сон;
• регулярная физическая активность;
• отказ от привычек, которые вредят здоровью.
"Помните, что профилактика всегда проще и дешевле, чем лечение болезни. В любом случае, если боль появилась внезапно, очень сильная и/или длительная (а также сопровождается другими опасными симптомами), обращайтесь к специалисту", - отметили врачи.
Напомним, что сегодня будет преобладать субкомфортное самочувствие согласно графику эффективной температуры по показателю Миссенарда. У людей могут наблюдаться перепады эмоциональной активности, снижение внимания и работоспособности, повышенная сонливость.