Медики розповіли, коли слід звертатися по допомогу через головний біль

Так, регулярні різкі головні болі, які супроводжуються відчуттям тиску на очі, нудотою, гарячкою, нерідко означають початок менінгіту — запалення оболонок мозку. Небезпечними також є мігрені та кластерий головний біль. Вони призводять до високих рівнів інвалідності та погіршення стану здоров’я населення світу.

Повідомляється, що за даними ВООЗ, мігрень посідає друге місце серед захворювань у жінок віком 15–44 років, які найчастіше зумовлюють втрату працездатності.

Тож посилення головного болю можуть спричинити зміна погоди, робота в нічний час, перебування в задушливому приміщенні, розумове перенапруження, сидяча робота.

"Лікування призначає фахівець лише після обстеження хворого та виявлення первинних причин. Основними компонентами ефективного лікування є поінформованість про цю проблему, правильний діагноз, запобігання неправильному курсу терапії, відповідні зміни способу життя і грамотне використання доступних ліків", - йдеться у повідомленні.

Тож до лікаря варто звернутися у таких випадках:

• блискавичний раптовий біль, що сягає максимуму за 5 хвилин;

• напади блювання;

• травма голови;

• ортостатичний біль (лежали та різко встали);

• отруєння чадним газом;

• раптовий біль у пацієнтів із ВІЛ/СНІДом;

• біль, що змушує прокинутися від сну;

• поява болю після 50 років;

• раптова поява нового неврологічного чи когнітивного порушення;

• раптовий розвиток зміни особистості (за свідченням близьких);

• помутніння свідомості;

• біль прогресує і триває тижнями;

• можливі симптоми гігантоклітинного артеріїту (запалення артерій);

• червоне око — симптоми глаукоми (підвищення внутрішньоочного тиску);

• проблеми із нижньою щелепою, наче заклинило;

• рак в анамнезі.

Медики закликають звернутись до лікаря, якщо ви відчуваєте головний біль з новими ознаками. Однак ще важливіше - берегти себе аби запобігти виникненню болю. Так, у профілактиці головного болю велике значення мають:

• повноцінний відпочинок;

• достатнє щоденне пиття;

• достатній сон;

• регулярна фізична активність;

• відмова від звичок, що шкодять здоров’ю.

"Пам’ятайте, що профілактика завжди простіша і дешевша, ніж лікування недуги. У будь-якому випадку, якщо біль з’явився раптово, дуже сильний і/або довготривалий (а також супроводжується іншими небезпечними симптомами), звертайтеся до фахівця", - зазначили лікарі.

Нагадаємо, що сьогодні переважатиме субкомфортне самопочуття згідно з графіком ефективної температури за показником Миссенарда. У людей можуть спостерігатися перепади емоційної активності, зниження уваги та працездатності, підвищена сонливість.