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Медики розповіли, коли слід звертатися по допомогу через головний біль

Медики розповіли, коли слід звертатися по допомогу через головний біль

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. Головний біль — це патологічний стан, що має різні причини і часто є симптомом серйозних захворювань. Медики розповіли, у яких випадках необхідно звернути увагу на симптоми та звернутись до фахівця. Про це повідомляє УНН із посиланням на Центр громадського здоров’я МОЗ України.

Так, регулярні різкі головні болі, які супроводжуються відчуттям тиску на очі, нудотою, гарячкою, нерідко означають початок менінгіту — запалення оболонок мозку. Небезпечними також є мігрені та кластерий головний біль. Вони призводять до високих рівнів інвалідності та погіршення стану здоров’я населення світу.

Повідомляється, що за даними ВООЗ, мігрень посідає друге місце серед захворювань у жінок віком 15–44 років, які найчастіше зумовлюють втрату працездатності.

Тож посилення головного болю можуть спричинити зміна погоди, робота в нічний час, перебування в задушливому приміщенні, розумове перенапруження, сидяча робота.

"Лікування призначає фахівець лише після обстеження хворого та виявлення первинних причин. Основними компонентами ефективного лікування є поінформованість про цю проблему, правильний діагноз, запобігання неправильному курсу терапії, відповідні зміни способу життя і грамотне використання доступних ліків", - йдеться у повідомленні.

Тож до лікаря варто звернутися у таких випадках:
• блискавичний раптовий біль, що сягає максимуму за 5 хвилин;
• напади блювання;
• травма голови;
• ортостатичний біль (лежали та різко встали);
• отруєння чадним газом;
• раптовий біль у пацієнтів із ВІЛ/СНІДом;
• біль, що змушує прокинутися від сну;
• поява болю після 50 років;
• раптова поява нового неврологічного чи когнітивного порушення;
• раптовий розвиток зміни особистості (за свідченням близьких);
• помутніння свідомості;
• біль прогресує і триває тижнями;
• можливі симптоми гігантоклітинного артеріїту (запалення артерій);
• червоне око — симптоми глаукоми (підвищення внутрішньоочного тиску);
• проблеми із нижньою щелепою, наче заклинило;
• рак в анамнезі.

Медики закликають звернутись до лікаря, якщо ви відчуваєте головний біль з новими ознаками. Однак ще важливіше - берегти себе аби запобігти виникненню болю. Так, у профілактиці головного болю велике значення мають:
• повноцінний відпочинок;
• достатнє щоденне пиття;
• достатній сон;
• регулярна фізична активність;
• відмова від звичок, що шкодять здоров’ю.

"Пам’ятайте, що профілактика завжди простіша і дешевша, ніж лікування недуги. У будь-якому випадку, якщо біль з’явився раптово, дуже сильний і/або довготривалий (а також супроводжується іншими небезпечними симптомами), звертайтеся до фахівця", - зазначили лікарі.

Нагадаємо, що сьогодні переважатиме субкомфортне самопочуття згідно з графіком ефективної температури за показником Миссенарда. У людей можуть спостерігатися перепади емоційної активності, зниження уваги та працездатності, підвищена сонливість.

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