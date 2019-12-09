Українців попередили про зниження уваги через погоду

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. Згідно з графіком ефективної температури за показником Миссенарда, в Україні протягом тижня очікуються субкомфортні погодні умови, за яких у людей можуть спостерігатися перепади емоційної активності, зниження уваги та працездатності, підвищена сонливість. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Так, протягом 9 грудня погода може спровокувати як субкомфорт, так і дискомфорт. Так, у другій половині дня понеділка можна буде відчути саме субкомфорт, що супроводжується помірним теплонавантаженням, суб’єктивним тепловідчуттям – дуже тепло.

Можуть спостерігатися перепади емоційної активності, зниження уваги та працездатності, підвищена сонливість. Зазначається, що терморегуляторне навантаження у цей період слабке, відмічається як - "прохолодно", може спостерігатись погіршення самопочуття, емоційна нестійкість, зростає збудливість та дратівливість, зниження імунітету.

Дискомфорт можна буде відчути також у першій половині дня вівторка та протягом усієї п’ятниці.

У той час як у середу, вівторок і четвер переважатиме субкомфортне самопочуття. Наближене до оптимального воно буде у другій половині дня у середу.

Зазначимо, що у п’ятницю найгостріше відчуватиметься дискомфорт, а саме різкі зміни емоційної активності, апатія, напади головного болю, зниження працездатності, а також неуважність, відмічається швидка стомлюваність.

Нагадаємо, 9 грудня в Україні переважно без опадів, температура повітря протягом доби коливатиметься у межах від 2° морозу до 11° тепла.

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