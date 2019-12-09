Українців попередили про зниження уваги через погоду

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Згідно з графіком ефективної температури за показником Миссенарда, в Україні протягом тижня очікуються субкомфортні погодні умови, за яких у людей можуть спостерігатися перепади емоційної активності, зниження уваги та працездатності, підвищена сонливість. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Укргідрометцентру.