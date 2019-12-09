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Від 2° морозу до 11° тепла: синоптики дали прогноз на сьогодні

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. В Україні сьогодні переважно без опадів, температура повітря протягом доби коливатиметься у межах від 2° морозу до 11° тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

"9 грудня мінлива хмарність. Без опадів, лише на Закарпатті місцями невеликий дощ", - вказали синоптики.

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла, на півдні Одещині до 11° тепла.

Нагадаємо, за даними ООН, цей рік увійде у трійку найспекотніших в історії людства.

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