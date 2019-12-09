От 2° мороза до 11° тепла: синоптики дали прогноз на сегодня

"9 декабря переменная облачность. Без осадков, лишь на Закарпатье местами небольшой дождь", - указали синоптики.

Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 3-8° тепла, на юге Одесской области до 11° тепла.

Напомним, по данным ООН, этот год войдет в тройку самых жарких в истории человечества.