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Украинцев предупредили о снижении внимания из-за погоды

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 декабря. УНН. Согласно графику эффективной температуры по показателю Миссенарда, в Украине в течение недели ожидаются субкомфортные погодные условия, при которых у людей могут наблюдаться перепады эмоциональной активности, снижение внимания и работоспособности, повышенная сонливость. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Так, в течение 9 декабря погода может спровоцировать как субкомфорт, так и дискомфорт. Так, во второй половине дня понедельника можно будет почувствовать именно субкомфорт, что сопровождается умеренной теплонагрузкой, субъективным теплоощущением - очень тепло.

Могут наблюдаться перепады эмоциональной активности, снижение внимания и работоспособности, повышенная сонливость. Отмечается, что терморегуляторная нагрузка в этот период слабая, отмечается как - "прохладно", может наблюдаться ухудшение самочувствия, эмоциональная неустойчивость, возрастает возбудимость и раздражительность, снижение иммунитета.

Дискомфорт можно будет почувствовать также в первой половине дня вторника и в течение всей пятницы.

В то время как в среду, вторник и четверг будет преобладать субкомфортное самочувствие. Приближенное к оптимальному оно будет во второй половине дня в среду.

Отметим, что в пятницу остро будет ощущаться дискомфорт, а именно резкие изменения эмоциональной активности, апатия, приступы головной боли, снижение работоспособности, а также рассеянность, отмечается быстрая утомляемость.

Напомним, 9 декабря в Украине преимущественно без осадков, температура воздуха на протяжении суток будет колебаться в пределах от 2° мороза до 11 ° тепла.

Украинские Национальные Новости

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