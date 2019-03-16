Медик посоветовал, как обеспечить себе качественный сон

"Для того, чтобы качество сна и продолжительность были нормальные, обязательно надо подготовить место для сна - позаботиться о том, чтобы оно было темное, завесить окна плотными шторами. Также надо проветривать помещение, обязательно позаботиться о том, чтобы температура в помещении не была слишком высокой - оптимально 18-20 градусов, довольно прохладно", - отметил медик.

По его словам, если человек привык, то можно использовать для более крепкого сна беруши и специальные маски на глаза, которые защитят его от шума и света во время сна.

Как отметил медик, перед сном полезно прогуляться на свежем воздухе, но при этом избегать чрезмерных физических нагрузок. Также врач порекомендовал не пить крепких чая и кофе, исключить алкоголь, жареную и жирную пищу перед сном.

При этом он добавил, что для здорового человека нормальной продолжительностью сна считается 7-8 часов.

Напомним, поздний отход ко сну приводит к нарушениям в работе эндокринной системы, ослабляет иммунитет, вызывает депрессию, а также способствует раннему развитию болезней Паркинсона и Альцгеймера.

Чтобы избежать проблем с засыпанием и не спровоцировать бессонницу, следует завершить за три часа до сна все моральные и физические нагрузки, не пить тонизирующих напитков, а также выключить телевизор и гаджеты до 22:00.