Медик порадив, як забезпечити собі якісний сон
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Для забезпечення якісного і тривалого сну слід заздалегідь підготувати кімнату – завісити вікна щільними шторами, провітрити приміщення, а також знизити температуру повітря у кімнаті. Про це повідомив головний лікар Київського міського центру здоров'я Отто Стойка в коментарі кореспонденту УНН.
"Для того, щоб якість сну і тривалість були нормальні, обов'язково треба підготувати місце для сну – подбати про те, щоб воно було темне, завісити вікна щільними шторами. Також треба провітрювати приміщення, обов’язково подбати про те, щоб температура в приміщенні не була надто високою – оптимально 18-20 градусів, доволі прохолодно", - зазначив медик.
За його словами, якщо людина звикла, то можна використовувати для більш міцного сну затички для вух та спеціальні маски на очі, які захистять її від шуму і світла під час сну.
Як наголосив медик, перед сном корисно прогулятися на свіжому повітрі, але при цьому уникати надмірних фізичних навантажень. Також лікар порекомендував не пити міцних чаю і кави, виключити алкоголь, смажену і жирну їжу перед сном.
При цьому він додав, що для здорової людини нормальною тривалістю сну вважається 7-8 годин.
Нагадаємо, пізній відхід до сну призводить до порушень у роботі ендокринної системи, послаблює імунітет, викликає депресію, а також сприяє ранньому розвитку хвороб Паркінсона і Альцгеймера.
Щоб уникнути проблем із засинанням і не спровокувати безсоння, слід завершити за 3 години до сну всі моральні й фізичні навантаження, не пити тонізуючих напоїв, а також вимкнути телевізор і гаджети до 22:00.