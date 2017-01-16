Медицинскую отрасль должен возглавлять не волонтер, а профессионал - А.Павловский
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Правительство и Президент Украины должны прекратить практику назначения на руководящие должности в стране людей, не имеющих профильного образования и должного опыта, потому что такие руководители совсем не разбираются в профессиях людей, которых они возглавляют. Об этом УНН сообщил экс-секретарь Комитета по вопросам социальной политики Андрей Павловский, комментируя работу У.Супрун в должности и.о. министра здравоохранения Украины.
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"Действительно, состояние здравоохранения в нашей стране вызывает тревогу. Оно, к сожалению, в последнее время только ухудшается. Ситуация не только с лечебными учреждениями, с квалификацией медиков, но и с закупкой лекарств, когда возникают коррупционные скандалы.
Эту отрасль должен возглавлять профессионал, который сам прошел путь от врача к специалисту высшей категории, так как при всем уважении к г Ульяне, как к волонтеру, как к активному общественному деятелю, - все-таки ей немного не хватает ни знаний, ни образования - человек вообще без высшего медицинского образования ...
Желательно, чтобы эту практику правительство Порошенко-Гройсмана прекратило, когда назначают руководить определенными отраслями, причем техническими или специфическими, людей, которые ни года не работали в этой области и вовсе не разбираются в профессиях людей, которых они возглавляют. Надо от этой порочной практики отходить ", - сказал он.
Кроме того, по словам А.Павловского, ситуация при которой У.Супрун нелегитимно занимает свою должность - не является нормальной.
"Это не нормально, когда истек срок, позволяющий быть человеку исполняющим обязанности министра. Здесь вопрос переходит в юридическую плоскость - насколько легитимными будут приказы, распоряжения подписанные таким министром? Так же заработные платы для аппарата, вознаграждения для аппарата министерства - насколько законно они будут получать эти денежные вознаграждения и зарплаты ", - добавил он.
Напомним, как сообщал УНН, У.Супрун уже больше месяца является нелегитимным и.о. министра здравоохранения .