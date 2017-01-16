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Медичну галузь має очолювати не волонтерка, а професіонал - А.Павловський

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. Уряд і Президент України повинні припинити практику призначення на керівні посади в країні людей, що не мають профільної освіти і належного досвіду, бо такі керівники зовсім не розуміються на професіях тих людей, яких вони очолюють. Про це УНН повідомив екс-секретар Комітету з питань соціальної політики Андрій Павловський, коментуючи роботу У.Супрун на посаді в.о. міністра охорони здоров’я України.

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“Дійсно, стан охорони здоров’я у нашій країні викликає тривогу. Він, на жаль, останнім часом тільки погіршується. Ситуація не тільки із лікувальними закладами, із кваліфікацією медиків, але й із закупівлею ліків, коли виникають корупційні скандали.

Цю галузь повинен очолювати професіонал, який сам пройшов шлях від лікаря до фахівця найвищої категорії, тому що при всій повазі до пані Уляни, як до волонтерки, як до активного громадського діяча, — все-таки їй трохи не вистачає ні знань, ні освіти — людина взагалі без вищої медичної освіти...

Бажано, щоб цю практику уряд Порошенка-Гройсмана припинив, коли призначають керувати певними галузями, при чому технічними чи специфічними, людей, які ні року не працювали в цій галузі і зовсім не розуміються на професіях тих людей, яких вони очолюють. Треба від цієї порочної практики відходити”, — сказав він.

Крім того, за словами А.Павловського, ситуація за якої У.Супрун нелегітимно обіймає свою посаду — не є нормальною.

“Це не є нормальним, коли сплив термін, що дозволяє бути людині виконуючим обов’язки міністра. Тут питання переходить вже в юридичну площину — наскільки легітимними будуть накази, розпорядження що підписані таким міністром? Так само заробітні плати для апарату, винагороди для апарату міністерства — наскільки законно вони будуть отримувати ці грошові винагородження і зарплати”, — додав він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, У.Супрун вже більше місяця є нелегітимним в.о. міністра охорони здоров’я.

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