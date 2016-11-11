Медицинской физике не хватает квалифицированных работников - А.Богуславская
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Современная медицина обладает высокими технологиями, но не хватает квалифицированных работников, которые хорошо понимали бы в этой сфере. Об этом в своем выступлении во время форума медицинских физиков отметила заведующая сектором радиационной защиты пациентов Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Александра Богуславская, передает корреспондент УНН.
"Современная медицина обладает высокими радиационными технологиями использования ионизирующего излучения для диагностических и терапевтических целей, и эти технологии используются в Украине. Но в этой сфере должны быть люди, которые в этом разбираются, люди, воспитанные в лучшей традиции медицинской элиты", - сказала А.Богуславская.
Напомним, в Киеве начался первый форум медицинских физиков.
Как сообщал УНН, по словам вице-президента Национальной академии наук (НАН) Украины, академика НАН Антона Наумовца, современные достижения физики находят свое технологическое и практическое отражение преимущественно в частных клиниках.