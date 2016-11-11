Медицинской физике не хватает квалифицированных работников - А.Богуславская

"Современная медицина обладает высокими радиационными технологиями использования ионизирующего излучения для диагностических и терапевтических целей, и эти технологии используются в Украине. Но в этой сфере должны быть люди, которые в этом разбираются, люди, воспитанные в лучшей традиции медицинской элиты", - сказала А.Богуславская.

Напомним, в Киеве начался первый форум медицинских физиков.

Как сообщал УНН, по словам вице-президента Национальной академии наук (НАН) Украины, академика НАН Антона Наумовца, современные достижения физики находят свое технологическое и практическое отражение преимущественно в частных клиниках.