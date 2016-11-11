Медичній фізиці не вистачає кваліфікованих працівників - О.Богуславська
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Сучасна медицина володіє високими технологіями, але не вистачає кваліфікованих працівників, які б гарно розумілися у цій сфері. Про це у своєму виступі під час форуму медичних фізиків зазначила завідувач сектору радіаційного захисту пацієнтів Державної інспекції ядерного регулювання України Олександра Богуславська, передає кореспондент УНН.
"Сучасна медицина володіє високими радіаційними технологіями використання іонізуючого випромінювання для діагностичних і терапевтичних цілей, і ці технології використовуються в Україні. Але у цій сфері повинні бути люди, які на цьому всьому розуміються, люди, які виховані в кращій традиції медичної еліти", - сказала О.Богуславська.
Нагадаємо, у Києві розпочався перший форум медичних фізиків.
Як повідомляв УНН, за словами віце-президента Національної академії наук (НАН) України, академіка НАН Антона Наумовця, сучасні досягнення фізиків знаходять своє технологічне та практичне відображення переважно у приватних клініках.