McDonald's выкупит все израильские рестораны на фоне международного бойкота

McDonald's объявил о намерении выкупить все свои рестораны в Израиле в ответ на бойкот бренда. Об этом сообщает BBC, передает УНН.

Детали

Гигант быстрого питания McDonald's объявил о намерении выкупить все свои израильские рестораны после международного бойкота, спровоцированного войной между Израилем и ХАМАС.

В четверг компания объявила о соглашении с франчайзи Alonyal на выкуп 225 ресторанов по всей стране, где работают около 5000 человек. Соглашение предусматривает сохранение операций и персонала "на эквивалентных условиях". Однако точные условия сделки остаются конфиденциальными.

Напомним

Бренд стал объектом критики из-за независимого франчайзи, который раздавал бесплатные блюда израильским солдатам.

В результате продажи компании в регионе значительно упали.

Reuters: в McDonald's отчитываются о рекордном падении продаж из-за бойкота