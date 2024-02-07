Reuters: в McDonald's отчитываются о рекордном падении продаж из-за бойкота

Сеть ресторанов McDonald's заявила о своем первом за почти четыре года квартальном падении продаж. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

В компании заявили, что война на Ближнем востоке "существенно повлияла" на показатели некоторых зарубежных рынков в четвертом квартале.

По словам генерального директора Криса Кемпчински, компания также испытывает влияние на бизнес в таких странах, как Малайзия, Индонезия и Франция.

Он добавил, что пока идет война McDonald's не ожидает улучшения "на этих рынках".

Согласно данным LSEG, сравнительные продажи в сегменте McDonald's International Developmental Licensed Markets выросли на 0,7% в четвертом квартале по сравнению с ростом 5,5% в четвертом квартале 2022 года.

В общем, глобальные продажи в заведениях "McDonald's", открытых минимум год назад, выросли на 3,4% в четвертом квартале, что меньше, чем ожидали аналитики, поскольку протесты против компании на Ближнем Востоке сказались на их росте.

Это также повлияло на доход компании, который вырос до 6,41 млрд долларов, но также оказался несколько ниже ожиданий.

Справочно

McDonald's входит в перечень нескольких западных брендов, которые стали жертвами бойкота из-за их предполагаемой произраильской позиции в конфликте между Израилем и ХАМАС

Кроме того, согласно сообщениям в социальных сетях, после нападения ХАМАС 7 октября, McDonald's в Израиле раздал тысячи бесплатных обедов. Многие операторы McDonald's в регионе быстро дистанцировались от действий израильского оператора.

Напомним

Война на Ближнем Востоке также негативно влияет на нефтяной рынок. Цены на нефть растут на фоне опасений относительно эскалации конфликта на Ближнем Востоке с большим количеством атак на Газу и судоходство в Красном море.