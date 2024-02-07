Reuters: у McDonald's звітують про рекордне падіння продажів через бойкот

ukenru
19:41 • 39233 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

29 березня, 17:57 • 90465 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 112958 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 115041 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 229640 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 155817 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 146413 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 132589 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121691 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112855 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
1 м/с
78 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

29 березня, 14:45 • 110720 перегляди
Стефанішина задекларувала понад мільйон гривень зарплати та 220 тисяч гривень аліментів 

Стефанішина задекларувала понад мільйон гривень зарплати та 220 тисяч гривень аліментів 

29 березня, 15:27 • 44510 перегляди
Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

29 березня, 15:42 • 52803 перегляди
Вбивство Діани Хріненко: обвинуваченого засуджено до довічного ув'язнення

Вбивство Діани Хріненко: обвинуваченого засуджено до довічного ув'язнення

29 березня, 16:00 • 46106 перегляди
На Сумщині прориву кордону не зафіксовано, але рф діє малими штурмовими групами - Демченко

На Сумщині прориву кордону не зафіксовано, але рф діє малими штурмовими групами - Демченко

29 березня, 16:52 • 47552 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 229640 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 384815 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 440149 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 448548 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 358002 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 112958 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130362 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124556 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98438 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107707 перегляди
Актуальне
Reuters: у McDonald's звітують про рекордне падіння продажів через бойкот

Reuters: у McDonald's звітують про рекордне падіння продажів через бойкот

Київ • УНН

 • 24021 перегляди

Компанія McDonald's повідомила про перше за майже чотири роки квартальне падіння продажів, яке вона пояснила війною на Близькому Сході, що суттєво вплинула на деякі іноземні ринки.

Мережа ресторанів McDonald’s заявила про своє перше за майже чотири роки квартальне падіння продажів. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі 

У компанії  заявили, що війна на Близькому сході "істотно вплинула" на показники деяких зарубіжних ринків у четвертому кварталі.

За словами генерального директора Кріса Кемпчинські, компанія також відчуває вплив на бізнес у таких країнах, як Малайзія, Індонезія та Франція.

Він додав, що поки триває війна McDonald's не очікує покращення "на цих ринках".

Згідно з даними LSEG, порівняльні продажі в сегменті McDonald's International Developmental Licensed Markets зросли на 0,7% у четвертому кварталі, порівняно зі зростанням 5,5% у четвертому кварталі 2022 року.

Загалом, глобальні продажі в закладах "McDonald's", відкритих щонайменше рік тому, зросли на 3,4% у четвертому кварталі, що менше, ніж очікували аналітики, оскільки протести проти компанії на Близькому Сході позначилися на їхньому зростанні. 

Це також вплинуло на дохід компанії, який зріс до 6,41 млрд доларів, але також виявився дещо нижчим за очікування.

Довідково

McDonald’s входить до переліку кількох західних брендів, які стали жертвами бойкоту через їхню передбачувану проізраїльську позицію в конфлікті між Ізраїлем і ХАМАС

Окрім того, згідно з повідомленнями в соціальних мережах, після нападу ХАМАС 7 жовтня, McDonald's в Ізраїлі роздав тисячі безкоштовних обідів. Багато операторів McDonald's в регіоні швидко дистанціювалися від дій ізраїльського оператора. 

Нагадаємо

Війна на Близькому Сході також негативно впливає на нафтовий ринок. Ціни на нафту зростають  тлі побоювань щодо ескалації конфлікту на Близькому Сході з більшою кількістю атак на Газу та судноплавство у Червоному морі.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Новини Світу
reutersReuters
sektor-hazaСектор Газа
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,646.80
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,828.23