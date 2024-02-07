Reuters: у McDonald's звітують про рекордне падіння продажів через бойкот

Мережа ресторанів McDonald’s заявила про своє перше за майже чотири роки квартальне падіння продажів. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

У компанії заявили, що війна на Близькому сході "істотно вплинула" на показники деяких зарубіжних ринків у четвертому кварталі.

За словами генерального директора Кріса Кемпчинські, компанія також відчуває вплив на бізнес у таких країнах, як Малайзія, Індонезія та Франція.

Він додав, що поки триває війна McDonald's не очікує покращення "на цих ринках".

Згідно з даними LSEG, порівняльні продажі в сегменті McDonald's International Developmental Licensed Markets зросли на 0,7% у четвертому кварталі, порівняно зі зростанням 5,5% у четвертому кварталі 2022 року.

Загалом, глобальні продажі в закладах "McDonald's", відкритих щонайменше рік тому, зросли на 3,4% у четвертому кварталі, що менше, ніж очікували аналітики, оскільки протести проти компанії на Близькому Сході позначилися на їхньому зростанні.

Це також вплинуло на дохід компанії, який зріс до 6,41 млрд доларів, але також виявився дещо нижчим за очікування.

Довідково

McDonald’s входить до переліку кількох західних брендів, які стали жертвами бойкоту через їхню передбачувану проізраїльську позицію в конфлікті між Ізраїлем і ХАМАС

Окрім того, згідно з повідомленнями в соціальних мережах, після нападу ХАМАС 7 жовтня, McDonald's в Ізраїлі роздав тисячі безкоштовних обідів. Багато операторів McDonald's в регіоні швидко дистанціювалися від дій ізраїльського оператора.

Нагадаємо

Війна на Близькому Сході також негативно впливає на нафтовий ринок. Ціни на нафту зростають тлі побоювань щодо ескалації конфлікту на Близькому Сході з більшою кількістю атак на Газу та судноплавство у Червоному морі.