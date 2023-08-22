Почти половина украинцев считает, что события в Украине развиваются в правильном направлении: опрос

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"Если посмотреть на этот вопрос в динамике, на самом деле ее можно притягивать далеко за 2019 год в прошлое, то всегда у украинцев преобладал пессимизм при оценке ситуации в стране. И были пики оптимизма только после выборов, когда избирали новых президентов, парламенты Эта кривая позитива зависела, скорее, не от фактических положительных преобразований в области экономики, верховенства права, безопасности и обороны и т.д., а скорее от ожиданий", - отметил старший аналитик Фонда Сергей Шаповалов во время презентации опроса.

Детали

Согласно опросу, 49% граждан убеждены, что события в Украине развиваются в правильном направлении, около трети (32%) что в неправильном, остальные не определились. Шаповалов добавил, что с декабря 2022 года наблюдается преобладание позитива, что связано, очевидно, не с полномасштабным вторжением рф, а с изменением призмы, через которую украинцы оценивают состояние дел в государстве.

"Это связано с тем, что на фоне экзистенциальной угрозы, с которой столкнулось наше государство и наш народ, ценность государства в глазах людей существенно выросла. То, что раньше воспринималось как данность, сейчас - как гораздо большая ценность. Это одно из таких социологических последствий этой войны", - сказал аналитик.

Отмечается, что в оценке состояния дел в стране регион происхождения или возраст респондентов существенной роли не играли. В то же время среди опрошенных с высоким уровнем достатка доминировали положительные оценки, и наоборот – менее состоятельные были склонны оценивать развитие событий в Украине негативно.

Справка

Опрос проводился при поддержке программы MATRA, финансируемой Посольством Королевства Нидерландов в Украине, с 9 по 15 августа 2023 года. Его проводили методом face-to-face по всей территории Украины, кроме Донецкой, Луганской областей и АР Крым, г. Севастополя.

Опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. В то же время, дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан.

Напомним

По данным опроса гражданской сети "Опора", подавляющее большинство украинцев (89%) хотят строить свою жизнь в Украине, а думая о будущем государства более половины (59%) испытывают надежду.