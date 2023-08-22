Почти половина украинцев считает, что события в Украине развиваются в правильном направлении: опрос

ukru
19:26 • 22205 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

15:57 • 71219 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 102148 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 102885 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 93538 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 86396 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 108453 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 130778 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 167709 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 199044 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Во Львовской области избили ребенка на территории школы: открыто производство

Во Львовской области избили ребенка на территории школы: открыто производство

13 марта, 10:56 • 41620 просмотра
Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

13 марта, 11:00 • 107994 просмотра
Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

13 марта, 11:41 • 102925 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 101241 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

15:21 • 39342 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 167709 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 199044 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 141470 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 148093 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 184665 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

15:21 • 39342 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 101241 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 119526 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 155286 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 162212 просмотра
Актуальное
Почти половина украинцев считает, что события в Украине развиваются в правильном направлении: опрос

Почти половина украинцев считает, что события в Украине развиваются в правильном направлении: опрос

Киев • УНН

 • 684532 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Почти половина (49%) украинцев считают, что Украина развивается в правильном направлении. Последний раз положительные оценки преобладали в 2019 году, после президентских и парламентских выборов, говорится в совместном опросе Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и социологической службы Центра Разумкова, передает УНН.

Цитата

"Если посмотреть на этот вопрос в динамике, на самом деле ее можно притягивать далеко за 2019 год в прошлое, то всегда у украинцев преобладал пессимизм при оценке ситуации в стране. И были пики оптимизма только после выборов, когда избирали новых президентов, парламенты Эта кривая позитива зависела, скорее, не от фактических положительных преобразований в области экономики, верховенства права, безопасности и обороны и т.д., а скорее от ожиданий", - отметил старший аналитик Фонда Сергей Шаповалов во время презентации опроса.

Детали

Согласно опросу, 49% граждан убеждены, что события в Украине развиваются в правильном направлении, около трети (32%) что в неправильном, остальные не определились. Шаповалов добавил, что с декабря 2022 года наблюдается преобладание позитива, что связано, очевидно, не с полномасштабным вторжением рф, а с изменением призмы, через которую украинцы оценивают состояние дел в государстве.

"Это связано с тем, что на фоне экзистенциальной угрозы, с которой столкнулось наше государство и наш народ, ценность государства в глазах людей существенно выросла. То, что раньше воспринималось как данность, сейчас - как гораздо большая ценность. Это одно из таких социологических последствий этой войны", - сказал аналитик.

Отмечается, что в оценке состояния дел в стране регион происхождения или возраст респондентов существенной роли не играли. В то же время среди опрошенных с высоким уровнем достатка доминировали положительные оценки, и наоборот – менее состоятельные были склонны оценивать развитие событий в Украине негативно.

Справка 

Опрос проводился при поддержке программы MATRA, финансируемой Посольством Королевства Нидерландов в Украине, с 9 по 15 августа 2023 года. Его проводили методом face-to-face по всей территории Украины, кроме Донецкой, Луганской областей и АР Крым, г. Севастополя.

Опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. В то же время, дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан.

Напомним

По данным опроса гражданской сети "Опора", подавляющее большинство украинцев (89%) хотят строить свою жизнь в Украине, а думая о будущем государства более половины (59%) испытывают надежду.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы