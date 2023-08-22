Майже половина українців вважає, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі: опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Майже половина (49%) українців вважають, що Україна розвивається у правильному напрямі. Востаннє позитивні оцінки переважали у 2019 році, після президентських та парламентських виборів, йдеться в спільному опитуванні Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та соціологічної служби Центру Разумкова, передає УНН.
Цитата
"Якщо подивитися на це запитання в динаміці, насправді її можна притягувати далеко за 2019 рік в минуле, то завжди в українців переважав песимізм при оцінці ситуації в країні. І були піки оптимізму лише після виборів, коли обирали нових президентів, парламенти... Ця крива позитиву залежала, скоріше, не щодо фактичних позитивних перетворень у галузі економіки, верховенства права, безпеки і оборони тощо, а скоріше щодо очікувань", - зазначив старший аналітик Фонду Сергій Шаповалов під час презентації опитування.
Деталі
Згідно з опитуванням, 49% громадян переконані, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі, близько третини(32%) що в неправильному, решта не визначились. Шаповалов додав, що з грудня 2022 року спостерігається переважання позитиву, що пов'язано, вочевидь, не з повномасштабним вторгненням рф, а зі зміною призми, крізь яку українці оцінюють стан справ у державі.
"Це пов'язано з тим, що на тлі екзистенційної загрози, з якою зіткнулася наша держава і наш народ, цінність держави в очах людей істотно виросла. Те, що раніше сприймалося як даність, зараз - як набагато більша цінність. Це один з таких соціологічних наслідків цієї війни", - сказав аналітик.
Зазначається, що в оцінці стану справ у країні регіон походження чи вік респондентів суттєвої ролі не відігравали. Водночас серед опитаних з вищим рівнем достатку домінували позитивні оцінки, і навпаки – менш заможні були схильні оцінювати розвиток подій в Україні негативно.
Довідка
Опитування проводилося за підтримки програми MATRA, що фінансується Посольством Королівства Нідерландів в Україні, з 9 по 15 серпня 2023 року. Його проводили методом face-to-face по всій території України, окрім Донецької, Луганської областей та АР Крим, м. Севастополя.
Опитано 2019 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Водночас, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.
Нагадаємо
За даними опитування громадянської мережі "Опора", переважна більшість українців (89%) хочуть будувати своє життя в Україні, а думаючи про майбутнє держави понад половина (59%) відчуває надію.