Почти каждый третий крупный и средний бизнес на фоне пандемии был убыточным - Госстат

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Крупные и средние предприятия в Украине в 2020 году показали финансовый результат к налогообложению почти вдвое меньше, чем за 2019 год. При этом доля убыточных предприятий составила 29,2%, или почти каждый третий такой бизнес. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госстатистики.