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Почти каждый третий крупный и средний бизнес на фоне пандемии был убыточным - Госстат

Почти каждый третий крупный и средний бизнес на фоне пандемии был убыточным - Госстат

Киев  •  УНН

 • 18749 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Крупные и средние предприятия в Украине в 2020 году показали финансовый результат к налогообложению почти вдвое меньше, чем за 2019 год. При этом доля убыточных предприятий составила 29,2%, или почти каждый третий такой бизнес. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госстатистики.

Детали

По предварительным итогам, в 2020 году финансовый результат к налогообложению крупных и средних предприятий составил 264,4 млрд грн прибыли, в то время как в 2019 году достигал 446,9 млрд грн. Таким образом, падение в финрезультате составило 40,84%.

Прибыль, как указано, составила 602,3 млрд грн, или 97,1% по сравнению с 2019 годом, убытков допущено на сумму 337,9 млрд грн (или 194,6%).

"Доля убыточных предприятий в 2020 году составила 29,2% (в 2019 году - 19,5%)", - сообщили в Госстате.

При этом наибольшая доля убыточных предприятий за этот период была в следующих областях:

  • Временное размещение и организация питания - 69% (по сравнению с 19% в 2019 году);
  • Образование - 66,7% (по сравнению с 25%);
  • Искусство, спорт, развлечения и отдых - 61,3% (по сравнению с 22,6%);
  • Операции с недвижимым имуществом - 55,6% (по сравнению с 28,4%);
  • Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность - 50,4% (против 30,2%).

Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Дополнение

По данным недавнего опроса НБУ, бизнес впервые после начала пандемии улучшил свои ожидания относительно фиансово-экономического состояния. Самые высокие ожидания у предприятий сельского хозяйства. В общем улучшение финансово-экономического состояния ожидают респонденты всех видов экономической деятельности, за исключением предприятий энерго- и водоснабжения, которые считают, что их состояние в следующие 12 месяцев не изменится.

Бизнес ожидает также замедления инфляции и ослабление девальвации гривны в следующие 12 месяцев.

Перед этим, на фоне локдауна, ожидания бизнеса стабильно были пессимистичными.

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