Почти каждый третий крупный и средний бизнес на фоне пандемии был убыточным - Госстат
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Крупные и средние предприятия в Украине в 2020 году показали финансовый результат к налогообложению почти вдвое меньше, чем за 2019 год. При этом доля убыточных предприятий составила 29,2%, или почти каждый третий такой бизнес. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госстатистики.
Детали
По предварительным итогам, в 2020 году финансовый результат к налогообложению крупных и средних предприятий составил 264,4 млрд грн прибыли, в то время как в 2019 году достигал 446,9 млрд грн. Таким образом, падение в финрезультате составило 40,84%.
Прибыль, как указано, составила 602,3 млрд грн, или 97,1% по сравнению с 2019 годом, убытков допущено на сумму 337,9 млрд грн (или 194,6%).
"Доля убыточных предприятий в 2020 году составила 29,2% (в 2019 году - 19,5%)", - сообщили в Госстате.
При этом наибольшая доля убыточных предприятий за этот период была в следующих областях:
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- Временное размещение и организация питания - 69% (по сравнению с 19% в 2019 году);
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- Образование - 66,7% (по сравнению с 25%);
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- Искусство, спорт, развлечения и отдых - 61,3% (по сравнению с 22,6%);
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- Операции с недвижимым имуществом - 55,6% (по сравнению с 28,4%);
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- Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность - 50,4% (против 30,2%).
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Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Дополнение
По данным недавнего опроса НБУ, бизнес впервые после начала пандемии улучшил свои ожидания относительно фиансово-экономического состояния. Самые высокие ожидания у предприятий сельского хозяйства. В общем улучшение финансово-экономического состояния ожидают респонденты всех видов экономической деятельности, за исключением предприятий энерго- и водоснабжения, которые считают, что их состояние в следующие 12 месяцев не изменится.
Бизнес ожидает также замедления инфляции и ослабление девальвации гривны в следующие 12 месяцев.
Перед этим, на фоне локдауна, ожидания бизнеса стабильно были пессимистичными.