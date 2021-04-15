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Бізнес покращив ділові очікування вперше за рік - НБУ

Бізнес покращив ділові очікування вперше за рік - НБУ

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. Вперше після І кварталу 2021 року український бізнес поліпшив очікування щодо загальноекономічних показників. Про це свідчать результати опитування підприємств, проведеного Національним банком у I кварталі 2021 року, передає УНН.

Деталі

Індекс ділових очікувань українських підприємств і компаній зріс до 108,4% проти 99,6% у IV кварталі 2020 року.

Поліпшення індексу відбулося переважно за рахунок високих оцінок щодо загальних обсягів реалізації продукції власного виробництва, фінансово економічного стану підприємств, інвестиційних видатків на машини, обладнання та інвентар, а також інвестиційних видатків на будівництво.

Також покращилися прогнози бізнесу щодо розвитку власних підприємств. Респонденти очікують уповільнення інфляції та послаблення девальвації національної валюти в наступні 12 місяців.

Зокрема очікується зростання обсягів виробництва товарів і послуг: баланс відповідей зріс до 5,6% проти "мінус" 24,4% у IV кварталі 2020 року.

Очікується нижча інфляція: у I кварталі очікувана річна інфляція становила 7,7% порівняно з 7,9% у попередньому кварталі. Майже половина опитаних підприємств уважають, що інфляція не перевищить 7,5%.

Бізнес очікує збільшення обсягів реалізації своєї продукції, зокрема й на зовнішньому ринку. Оптимістичні настрої переважають в усіх секторах економіки, крім енерго- та водопостачання.

НБУ проводив квартальне опитування підприємств з 3 лютого до 3 березня 2021 року, в якому взяли участь 687 підприємств із 22 регіонів країни.

Нагадаємо, що в січні вітчизняний бізнес погіршив свої очікування стосовно інфляції на наступні 12 місяців - до 7,9% з 7%. Також бізнес прогнозував ослаблення курсу нацвалюти до 29,68 грн/1 долар з 28,99 грн/1 долар.

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