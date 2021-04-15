Бизнес улучшил деловые ожидания впервые за год - НБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Впервые после I квартала 2021 года Украинский бизнес улучшил ожидания относительно общеэкономических показателей. Об этом свидетельствуют результаты опроса предприятий, проведенного Национальным банком в I квартале 2021 года, передает УНН.
Детали
Индекс деловых ожиданий украинских предприятий и компаний вырос до 108,4% против 99,6% в IV квартале 2020 года.
Улучшение индекса произошло преимущественно за счет высоких оценок общих объемов реализации продукции собственного производства, финансово-экономического состояния предприятий, инвестиционных расходов на машины, оборудование и инвентарь, а также инвестиционных расходов на строительство.
Также улучшились прогнозы бизнеса по развитию собственных предприятий. Респонденты ожидают замедления инфляции и ослабление девальвации национальной валюты в следующие 12 месяцев.
В частности ожидается рост объемов производства товаров и услуг: баланс ответов вырос до 5,6% против "минус" 24,4% в IV квартале 2020 года.
Ожидается ниже инфляция: в I квартале ожидаемая годовая инфляция составила 7,7% по сравнению с 7,9% в предыдущем квартале. Почти половина опрошенных предприятий считают, что инфляция не превысит 7,5%.
Бизнес ожидает увеличения объемов реализации продукции, в том числе и на внешнем рынке. Оптимистичные настроения преобладают во всех секторах экономики, кроме энерго- и водоснабжения.
НБУ проводил квартальный опрос предприятий с 3 февраля по 3 марта 2021 года, в котором приняли участие 687 предприятий из 22 регионов страны.
Напомним, что в январе отечественный бизнес ухудшил свои ожидания по инфляции на следующие 12 месяцев - до 7,9% с 7%. Также бизнес прогнозировал ослабление курса нацвалюты к 29,68 грн/1 доллар с 28,99 грн/1 доллар.