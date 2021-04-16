Майже кожен третій великий і середній бізнес на тлі пандемії був збитковим - Держстат

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Великі та середні підприємства в Україні за 2020 рік показали фінансовий результат до оподаткування майже удвічі менший, ніж за 2019 рік. При цьому частка збиткових підприємств становила 29,2% або майже кожен третій такий бізнес. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держстатистики.