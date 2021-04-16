Майже кожен третій великий і середній бізнес на тлі пандемії був збитковим - Держстат
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Великі та середні підприємства в Україні за 2020 рік показали фінансовий результат до оподаткування майже удвічі менший, ніж за 2019 рік. При цьому частка збиткових підприємств становила 29,2% або майже кожен третій такий бізнес. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держстатистики.
Деталі
За попередніми підсумками, у 2020 році фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств становив 264,4 млрд грн прибутку, тоді як у 2019 році сягав 446,9 млрд грн. Таким чином, падіння у фінрезультаті становило 40,84%.
Прибуток, як вказано, становив 602,3 млрд грн, або 97,1% порівняно із 2019 роком, збитків допущено на суму 337,9 млрд грн (або 194,6%).
"Частка збиткових підприємств у 2020 році становила 29,2% (у 2019 році – 19,5%)", - повідомили у Держстаті.
При цьому найбільша частка збиткових підприємств за цей період у таких галузях:
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- Тимчасове розміщування й організація харчування - 69% (проти 19% у 2019 році);
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- Освіта - 66,7% (проти 25%);
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- Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок - 61,3% (проти 22,6%);
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- Операції з нерухомим майном - 55,6% (проти 28,4%);
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- Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність - 50,4% (проти 30,2%).
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Додамо, дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Доповнення
За даними недавнього опитування НБУ, бізнес уперше після початку пандемії поліпшив свої очікування щодо фіансово-економічного стану. Найвищі очікування в підприємств сільського господарства. Загалом поліпшення фінансово-економічного стану очікують респонденти всіх видів економічної діяльності, за винятком підприємств енерго- та водопостачання, які вважають що їх стан в наступні 12 місяців не зміниться.
Бізнес очікує також уповільнення інфляції та послаблення девальвації гривні в наступні 12 місяців.
Перед цим, на тлі локдауну, очікування бізнесу стабільно були песимістичними.