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Почти 70 дел НАБУ "затормозили" в судах - Сытник

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 июля. УНН. Дела Национального Антикоррупционного Бюро и Специальной Антикоррупционной прокуратуры в судах просто останавливаются, в том числе - дела о незаконном обогащении чиновников. Об этом заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник во время круглого стола "Криминализация незаконного обогащения - вызовы и перспективы", передает корреспондент УНН.

"У нас есть проблемы, фактически, это касается не только дел о незаконном обогащении - это вообще касается дел, которые направляются в суд. Фактически, эти дела в судах не рассматриваются. Есть множество таких примеров, мы постоянно об этом пишем на сайте НАБУ и антикоррупционной прокуратуры. Дела в судах просто останавливаются, в том числе, дела в отношении незаконного обогащения. Сейчас производств НАБУ в таких делах почти 70, это касается различных субъектов - и народных депутатов, и руководителей государственных органов, часть из них передано в суд, и сейчас фактично эти дела не рассматриваются", - сказал он.

По словам Сытника, постоянной практики судебных решений, которые уже прошли бы все этапы рассмотрения, сейчас нет в отношении топ-субъектов, которых преследует антикоррупционное бюро.

"Пока эти дела в судах не рассматриваются, мы и правоохранительная система, которая имеет полномочия расследовать эти дела, постоянно сталкиваемся с определенными искусственными препятствиями, которые создаются нашими коллегами, в том числе с НАПК. Все мы знаем о решении НАПК, где было указано то, что мы не имеем права регистрировать производства, объявлять о подозрении без заключения этого органа. Исходя из количества деклараций, представляемых ежегодно, и исходя из того, сколько выводов составлено, фактически мы к этой декларации сможем прийти через 500-600 лет. Головное, что это решение вообще противоречит законодательству", - сказал глава НАБУ.

Как сообщал УНН, Национальное антикоррупционное бюро надеется на справедливые судебные решения в 140 делах против коррупционеров, которые на сегодня переданы бюро в суд.

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