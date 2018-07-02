Майже 70 справ НАБУ "загальмували" у судах - Ситник

"У нас є проблеми, фактично, це стосується не тільки справ про незаконне збагачення – це взагалі стосується справ, які скеровуються до суду. Фактично, ці справи в судах не розглядаються. Є безліч таких прикладів, ми постійно про це пишемо на сайті НАБУ і Антикорупційної прокуратури. Справи в судах просто зупиняються, в тому числі, справи стосовно незаконного збагачення. Зараз проваджень НАБУ серед таких справ майже 70, це стосується різних суб’єктів – і народних депутатів, і керівників державних органів, частина з них передана до суду, і зараз фактично ці справи не розглядаються", - сказав він.



За словами Ситника, постійної практики судових рішень, які вже пройшли б всі етапи розгляду, зараз немає щодо топ-суб’єктів, яких переслідує антикорупційне бюро.



"Поки ці справи в судах не розглядаються, ми, і правоохоронна система, яка має повноваження розслідувати ці справи, постійно зіштовхуємось із певними штучними перепонами, які створюються нашими колегами, у тому числі з НАЗК. Всі ми знаємо про рішення НАЗК, де було вказано про те, що ми не маємо права реєструвати провадження, оголошувати про підозру без висновку цього органу. Виходячи з кількості декларацій, які подаються щороку, і виходячи з того, скільки висновків складено, фактично ми до цієї декларації зможемо дійти через 500-600 років. Головне, що це рішення взагалі суперечить законодавству", - сказав глава НАБУ.



Як повідомляв УНН, Національне антикорупційне бюро сподівається на справедливі судові рішення у 140 справах проти корупціонерів, що станом на сьогодні передані бюро до суду.