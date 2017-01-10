Почти 6 тыс. больных гриппом и ОРВИ зарегистрировали за первую неделю 2017 г. в Закарпатской области
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 10 января. УНН. За первую неделю 2017 года в Закарпатской области зарегистрировали 5914 больных гриппом и ОРВИ, сообщили УНН в пресс-центре Закарпатского областного центра здоровья.
Так, показатель составляет 469,68 на 100 тыс. населения, что на 40,3% меньше, чем за прошлую неделю, и все еще превышает эпидемиологический порог.
Госпитализированы по поводу респираторных инфекций 293 человека. По состоянию на 6 января 2017 г. в области зарегистрировали 23 случая гриппа и подтверждена циркуляция РС-вирусов, вирусов парагриппа.
Среди обратившихся за медицинской помощью - 3116 детей в возрасте до 17 лет (53% от всех заболевших), что на 53% меньше, чем за прошлую неделю.
Летальных случаев гриппа в Закарпатской области не зарегистрировали.
Напомним, как сообщал УНН, эпидпорог заболеваемости гриппом превышен на 20-ти админтерриториях Кировоградской области.