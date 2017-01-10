Майже 6 тис. хворих на грип та ГРВІ зареєстрували за перший тиждень 2017 р. на Закарпатті
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 10 січня. УНН. За перший тиждень 2017 року на Закарпатті зареєстровано 5914 хворих на грип та ГРВІ, повідомили УНН у прес-центрі Закарпатського обласного центру здоров′я.
Так, показник становить 469,68 на 100 тисяч населення, що на 40,3% менше, ніж за попередній тиждень, та все ще перевищує епідеміологічний поріг.
Госпіталізовано з приводу респіраторних інфекцій 293 особи. Станом на 6 січня 2017 року в області зареєстровано 23 випадки грипу та підтверджена циркуляція РС-вірусів, вірусів парагрипу.
Серед осіб, що звернулися за медичною допомогою – 3116 дітей віком до 17 років (53% від усіх захворілих), що на 53% менше, ніж за попередній тиждень.
Летальних випадків грипу на Закарпатті не зареєстровано.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, епідпоріг захворюваності на грип перевищено на 20-ти адмінтериторіях Кіровоградщини.