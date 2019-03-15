Почти 570 человек были задержаны за массовое мародерство в венесуэльском Маракайбо

По данным Федерации торгово-промышленных палат и ассоциаций Сулии, сильнее всего от действий злоумышленников пострадали предприятия торговли в четырех муниципалитетах и в городе Маракайбо, столице региона. Были разграблены свыше 500 магазинов, по предварительным данным, ущерб от действий злоумышленников превысил 50 млн долларов.

Как отмечал ранее УНН, СМИ назвали “террором” беспорядки в венесуэльском Маракайбо. В понедельник Национальная ассамблея (однопалатный парламент, контролируемый противниками президента Николаса Мадуро) по просьбе лидера оппозиции Хуана Гуайдо объявила о введении в республике чрезвычайного положения из-за отключения электроэнергии.