Почти 570 человек были задержаны за массовое мародерство в венесуэльском Маракайбо
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Порядка 570 человек были задержаны властями в штате Сулия за участие в грабежах магазинов во время отключения электроснабжения. Такие данные обнародовал в четверг телеканал Televisa, передает УНН.
По данным Федерации торгово-промышленных палат и ассоциаций Сулии, сильнее всего от действий злоумышленников пострадали предприятия торговли в четырех муниципалитетах и в городе Маракайбо, столице региона. Были разграблены свыше 500 магазинов, по предварительным данным, ущерб от действий злоумышленников превысил 50 млн долларов.
Как отмечал ранее УНН, СМИ назвали “террором” беспорядки в венесуэльском Маракайбо. В понедельник Национальная ассамблея (однопалатный парламент, контролируемый противниками президента Николаса Мадуро) по просьбе лидера оппозиции Хуана Гуайдо объявила о введении в республике чрезвычайного положения из-за отключения электроэнергии.