Майже 570 осіб було затримано за масове мародерство у венесуельському Маракайбо
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Порядку 570 осіб були затримані владою в штаті Сулія за участь в грабунках магазинів під час відключення електропостачання. Такі дані оприлюднив у четвер телеканал Televisa, передає УНН.
За даними Федерації торгово-промислових палат і асоціацій Сулії, найсильніше від дій зловмисників постраждали підприємства торгівлі в чотирьох муніципалітетах і в місті Маракайбо, столиці регіону. Були розграбовані понад 500 магазинів, за попередніми даними, збиток від дій зловмисників перевищив 50 млн доларів.
Як зазначав раніше УНН, ЗМІ назвали “террором” безлади у венесуельському Маракайбо. У понеділок Національна асамблея (однопалатний парламент, контрольований противниками президента Ніколаса Мадуро) на прохання лідера опозиції Хуана Гуайдо оголосила про введення в республіці надзвичайного стану через відключення електроенергії.